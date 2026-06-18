La Diputación de Soria acerca a los ayuntamientos las ventajas del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas

Jornada sobre autoconsumo fotovoltaico y creación de comunidades energéticas en la Diputación de Soria. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha celebrado este jueves una jornada informativa centrada en el autoconsumo fotovoltaico y la creación de comunidades energéticas en la que ha reunido a a alcaldes, secretarios y Grupos de Acción Local, actores clave para vertebrar esta acción en todo el territorio.

El diputado responsable de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Daniel García, ha señalado que el objetivo es que estas comunidades impacten positivamente en todos los estratos de la provincia.

"Buscamos generar ahorros éticos tanto para los ciudadanos de a pie como para las empresas ya establecidas o aquellas que decidan instalarse en nuestra provincia", ha afirmado García.

Durante la jornada, también ha estado presente el CEO de Senda Comunidades Energéticas, Luis Molano, que ha explicado las principales novedades normativas que facilitan la participación de los ayuntamientos en este tipo de iniciativas.

Entre ellas, ha destacado las medidas recogidas en el nuevo Real Decreto-ley 7/2026, que amplían las posibilidades de autoconsumo compartido al aumentar hasta los cinco kilómetros la distancia máxima entre los puntos de generación y consumo de energía.

Asimismo, la nueva regulación refuerza el papel de las entidades locales al otorgarles mayores competencias en materia energética, de forma que les permite impulsar, participar, ceder o compartir instalaciones dentro de las comunidades energéticas que se desarrollen en sus respectivos términos municipales.

BENEFICIOS

Molano ha subrayado que estos cambios suponen "una gran oportunidad para los municipios de la provincia, ya que facilitan la puesta en marcha de proyectos colectivos de generación renovable y favorecen el acceso de vecinos, empresas y administraciones a una energía más económica y sostenible".

La Diputación de Soria ha indicado que una comunidad energética es una entidad jurídica integrada por al menos cinco socios (personas físicas, pymes o entidades locales) que se unen para generar, gestionar y consumir su propia energía renovable de forma local.

Entre sus beneficios destacan la reducción de costes y la estabilidad de precios, la democratización de la energía y su papel como herramienta de desarrollo rural para combatir la despoblación.

Para constituir una comunidad, los ayuntamientos interesados trabajan sobre una hoja de ruta que comienza con la unión de los socios y la elección de una figura legal (asociación o cooperativa), seguida de la definición técnica del proyecto, su promoción entre los vecinos y, finalmente, la puesta en marcha de la instalación generadora.

Para facilitar este proceso, la Diputación puso en marcha la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) 'Soria+Energía'. Este servicio, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU), ofrece asesoramiento gratuito y sin interés comercial.

Las comunidades permiten a los ayuntamientos que pueden realizar actividades como la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, servicios de movilidad compartida, compras colectivas para mejorar el aislamiento térmico de viviendas o la organización de charlas técnicas sobre consumo.

"El impulso de estas comunidades nos hará más competitivos y nos permitirá ser un polo de atracción para futuros pobladores y emprendedores", ha concluido Daniel García.