La Diputación de Soria activa ayudas para inversión empresarial y relevo generacional dotadas con 250.000 euros

El diputado de Reto Demográfico, Daniel García, preside la Comisión en la Diputación de Soria. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Reto Demográfico de la Diputación de Soria ha dictaminado por unanimidad la puesta en marcha de dos líneas de ayudas del Plan Soria 2025 para financiar proyectos de inversión empresarial y relevo generacional, dotadas con 250.000 euros.

Estas nuevas líneas de apoyo se impulsarán a partir de los remanentes con los que se ha cerrado el ejercicio presupuestario, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas dos líneas estratégicas tienen como finalidad favorecer la igualdad de oportunidades, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fijar población en el medio rural de la provincia.

En concreto, la Comisión ha autorizado la segunda convocatoria de subvención destinadas a Apoyar el Relevo Generacional de Negocios del Medio Rural, Plan Soria 2025, que cuenta con una partida presupuestaria de 75.000 euros.

Su plazo de solicitud es desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Soria hasta el 30 de abril y el objeto de la subvención es apoyar el traspaso o compraventa de negocios rurales, ubicados en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Esta ayuda está diseñada para facilitar el relevo generacional de pequeños negocios en el medio rural, evitando su cierre y garantizando la continuidad de servicios y empleo en los municipios de la provincia. En la primera convocatoria de 2025 se presentaron tres solicitudes y se concedió finalmente una ayuda por importe de 25.000 euros.

INVERSIÓN EMPRESARIAL

La Comisión de Reto Demográfico también ha dictaminado la convocatoria de ayudas destinada a financiar Proyectos de Inversión Empresarial, Plan Soria 2025, con una partida de 175.000 euros. Su plazo de solicitud es desde el día siguiente a su publicación en el BOP de Soria hasta el 30 de abril de 2026.

El objeto de la convocatoria es apoyar la puesta en marcha de actividades empresariales y la modernización de las existentes mediante la cofinanciación de las inversiones necesarias para el arranque o modernización de la actividad empresarial.

El diputado de Reto Demográfico, Daniel García, ha destacado que esta línea pretende impulsar la inversión en las pequeñas y medianas empresas de la provincia, que son "la base del tejido productivo".

Así, ha matizado que se aporta hasta el 335 por ciento de la inversión a realizar con una inversión máxima de 20.000 euros, lo que puede suponer una subvención máxima de 7.000 euros.