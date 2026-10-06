Diputación de Soria activa siete ayudas por valor de 255.000 euros para ganaderos, agricultores y asociaciones agrarias

Comisión de Agricultura presidida por el diputado Iván Aparicio. - DIPUTACIÓN

SORIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de la Diputación de Soria ha activado siete ayudas por valor de 255.000 euros destinadas a ganaderos, agricultores, apicultores y asociaciones sectoriales agrarias.

En concreto, la comisión reunida este martes bajo la presidencia del diputado del área, Iván Andrés Aparicio, ha dictaminado dos líneas de ayudas por valor de 110.000 euros y ha aprobado las bases de otras cinco líneas de subvenciones, según han informado desde la Diputación.

Así, habrá ayudas para la adquisición de maquinaria y equipamiento de vialidad invernal y estival, con 55 municipios beneficiados, mientras que han quedado fuera tres ayuntamientos por insuficiencia de crédito.

Iván Andrés ha valorado la demanda de ayudas que se han generado al sumar la posibilidad de que los ayuntamientos solicitasen ayuda para la compra de maquinaria relacionada con la prevención y extinción de incendios. "La modificación de las bases de esta línea ha sido muy bien acogida por los ayuntamientos de la provincia, que además de ayudas para limpiar la nieve, se han acogido a la compra de maquinaria de desbroce, motosierras y podadoras", ha destacado Iván Andrés.

El diputado se ha comprometido a mantener la inversión de los 100.000 euros con los que contaba esta línea de ayudas, con subvenciones máximas de 2.500 euros por solicitud.

Por otra parte, ha dictaminado favorablemente las ayudas a la experimentación agrícola, proponiendo conceder 4.285,71 euros a UPA Soria y 5.714,29 euros a Asaja Soria por el trabajo que realizan en sus respectivos campos de ensayos.

Además, la Comisión de Agricultura ha aprobado las bases de cinco convocatorias relativas a ayudar al mantenimiento de la raza autóctona serrana, dotada con 45.000 euros y al sector del vacuno de leche, Denominación de Origen Mantequilla de Soria, dotada con 30.000 euros.

También a la mejora genética de vacuno, equino, ovino y caprino dotada de 30.000 euros; al sector apícola con 20.000 euros así como una nueva línea de ayudas destinada a subvencionar asociaciones sectoriales agrarias de la provincia de Soria, que cuenta con un presupuesto de 20.000 euros, y donde las asociaciones interesadas pueden optar a una ayuda de 5.000 euros.

La próxima Junta de Gobierno aprobará definitivamente las ayudas concedidas, así como las bases de estas cinco líneas, que entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.