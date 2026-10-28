La Diputación de Soria aporta más de 88.000 euros a la Cámara de Comercio para seguir fomentando el emprendimiento

Alberto Santamaría (izda) y Benito Serrano firman el convenio de colaboración . - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha renovado el convenido, dotado con más de 88.000 euros, con la Cámara de Comercio de Soria para seguir fomentando el emprendimiento.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha firmado este miércoles el convenio de colaboración con el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Alberto Santamaría, para explorar todas vías posibles para el desarrollo de la provincia, fomentar el emprendimiento e incentivar la puesta en marcha de proyectos.

Serrano ha destacado que la Diputación confía "plenamente" en la colaboración público-privada, donde se enmarca este convenio. "Las administraciones están para propiciar unos buenos servicios que hagan atractiva la provincia y además ayudar a fortalecer el tejido empresarial, como base para la creación de empleo de calidad que conlleve el asentamiento de población", ha manifestado Serrano.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría, ha destacado que este convenio es mucho más que una colaboración económica, "es una apuesta compartida por el talento, por las personas que quieren poner en marcha un negocio y por el futuro de Soria. Una apuesta que tiene un objetivo muy claro: generar oportunidades, favorecer el empleo y contribuir a fijar población en nuestros municipios". Así, la Cámara aporta su experiencia en el asesoramiento empresarial y su contacto directo con emprendedores y empresas.

Santamaría ha agradecido a la Diputación y a sus técnicos su "compromiso y su trabajo continuado que permiten que cada iniciativa emprendedora se convierta en oportunidad real.

PROYECTOS

El convenio se firma para el desarrollo del servicio 'Semillero de proyectos' y para la continuidad de los programas 'Emprendimiento en los Ciclos de Formación Profesional' y 'Emprendimiento en la Escuela'. Se impulsa el Semillero de proyectos, que ayuda a tutorizar la vialidad económica de las iniciativas empresariales, fomentar el espíritu emprendedor y mejorar la formación empleabilidad de los emprendedores en la provincia.

La Cámara ofrece un asesoramiento personal y profesional a todos los interesados en crear su propio puesto de trabajo o su propia empresa, guiándoles en todos los pasos necesarios, desde la redacción del proyecto hasta el seguimiento posterior, una vez que comienza a funcionar durante los primeros pasos, preocupándose por la necesaria viabilidad económica.

El Convenio también incluye el Emprendimiento en los ciclos de Formación Profesional para favorecer la motivación y orientación emprendedora de alumnado soriano de ciclos FP que se desarrollan en la provincia. Además, está el apoyo al emprendimiento en la Escuela, para difundir la cultura emprendedora entre el alumnado soriano de 5º y 6º de Educación Primaria para favorecer el desarrollo de las competencias definidas en el currículum escolar a través de valores, actitudes y habilidades.

Tanto Benito Serrano como Alberto Santamaría han destacado la cita con la V Feria de Empleo que tendrá lugar este jueves 29 de octubre en el Palacio de la Audiencia y que cuenta ya con la presencia de medio centenar de empresas que ofrecerán sus oportunidades profesionales y el lleno casi total en los talleres organizados.