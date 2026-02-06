La Diputación de Soria aprueba definitivamente el proyecto de ampliación del aeródromo de Garray

Pleno De La Diputación De Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Soria ha aprobado este viernes de forma definitiva la ampliación del aeródromo de Garray con los votos favorables del PP y de Vox y la abstención del PSOE.

El pleno ha acordado así desestimar el último recurso de reposición presentado contra el acuerdo del pleno de noviembre de 2025 de aprobación definitiva del proyecto de ampliación del aeródromo de Garray.

La desestimación se basa en que la utilidad pública de la expropiación está acreditada en el expediente y también en que la necesidad de ocupación de los terrenos afectados, entre ellos la finca de los recurrentes, está acreditada. Asimismo, no se precisa de la autorización de AESA para la ampliación del aeródromo con carácter previo a la expropiación.

Las variaciones en el proyecto no tienen trascendencia ambiental, por lo que es preciso reiterar el trámite ambiental ya realizado. Además, no existe ninguna negativa de la Diputación a adquirir de mutuo acuerdo los terrenos, siempre que se realice por el valor que resulte de la aplicación de la normativa.

Por último, se razona que las cuestiones relativas al valor de la finca, entre ellos su carácter de regadío, se sustanciarán en la fase de justiprecio.

Así, el pleno ha aprobado continuar la tramitación del expediente expropiatorio en los términos legalmente establecidos, incluida la apertura de la fase de justiprecio y, en su caso, la posibilidad de adquisición por mutuo acuerdo prevista en la Ley.