La Diputación de Soria cierra el año con 3,1 millones de litros de agua potable repartidos a través de cisternas

SORIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha cerrado el año 025 con un total de 3.147.000 litros de agua potable repartidos a través de sus camiones cisternas.

Estas cifras suponen un descenso del 51 por ciento en comparación con el año anterior, 2024, que el reparto ascendió a 6.090.000 litros, según han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

La principal causa para suministrar agua ha sido por las averías surgidas en la red de abastecimiento, que suman un total de 1.959.000 litros, seguida de la falta de agua, que ha supuesto 565.000 litros.

La combinación de falta y avería en abastecimiento ha hecho repartir 595.000 litros y, por último, la mala calidad del agua existente, ha ocasionado el reparto de 28.000 litros.

El reparto lo encabezan las instalaciones de la Playa Pita, por avería, que han necesitado 521.000 litros de agua, seguidas del municipio de Medinaceli con 473.000 litros, y en tercer lugar San Pedro Manrique con 400.000 litros, en esta ocasión por falta de suministro.

El Camping de Ucero le sigue con 219.000 litros recibidos, por avería, además de los municipios de Ventosa de San Pedro, que ha necesitado 252.000 litros por falta de agua y avería.

Cañamaque ha recibido 125.000 litros por falta de agua, Alconaba con 122.000 litros por el mismo motivo y Valdelagua del Cerro con 109.000 litros por avería.

Por su parte, el municipio de Garray ha necesitado de 81.000 litros por avería, Trévago por falta y avería 72.000 litros, mientras Torralba del Moral y Villabuena han necesitado de 57.000 litros por avería.

Golmayo, para Camaretas ha precisado 55.000 litros, Sauquillo de Alcázar 50.000 litros por la caída de un rayo en su depósito y al Centro de Tratamiento de Residuos de Golmayo se le ha suministrado 49.000 litros.

Torrevicente, Los Rábanos y Pinilla del Campo han recibido 38.000 litros, Taniñe 35.000, Tozalmoro 32.000, El Espino 31.000, Judes, Berlanga de Duero y la base naútica el Calar 24.000. Asimismo, Miranda de Duero, Noviales y Fuensaúco han necesitado 22.000 litros, Castilfrío de la Sierra, Torreandaluz y Tajahuerce 19.000, Fuentetecha, Diustes, Valdelavilla y Villar del Campo 12.000, La Cuesta y Santiuste 11.000 litros.

Tres municipios han necesitado agua por la mala calidad de la existentes como Aldea de San Esteban, 19.000 litros, Barca 5.000 y Nolay 4.000 litros.

CAMIONES CISTERNA

El año 2025 se cierra con un total de 39 municipios e instalaciones turísticas o deportivas que han necesitado del suministro de agua que realiza la Diputación provincial de Soria a través de sus camiones cisterna, dependientes del servicio de Vías y Obras de la institución provincial.

Durante 2025 los camiones cisterna de la Diputación han hecho un total de 102 salidas, frente a las 257 del año anterior. Las salidas han estado centradas fundamentalmente en los meses estivales, con agosto como el más demandado, con 43 salidas, seguido de septiembre con 16, junio con 11 y julio con 9, al igual que octubre. En noviembre se hicieron cinco salidas, tres en marzo y diciembre, dos en mayo y una en abril.

El año 2025 se sitúa en el puesto número diez de la tabla de suministro de agua de los últimos veinte años, donde destaca una importante reducción en comparación con los últimos periodos.

La reducción se debe a una pluviometría más elevada y a las obras hidráulicas llevadas a cabo por la gran mayoría de los ayuntamientos en los últimos años gracias a la colaboración de los Planes Provinciales.

Según el balance de las últimas dos décadas de este suministro de agua, en el año que más necesidades se cubrieron fue en 2012 con un reparto de 13.765.000 litros, seguido por 2016 con un total de 6.245.000 litros y en tercer lugar se sitúa 2024 con 6.090.000 litros.

Los siguientes años son 2009 con un reparto de 5.126.000 litros, 2022 con 4.445.000 litros, 2006 con 4.173.000 litros, 2005 con 4.129.000 litros, 2023 con 3.943.000 litros, 2019 con 3.173.000 litros, y en décima posición se sitúa el año 2025 con un reparto de 3.147.000 litros, seguido del año 2017 con 3.120.500 litros.

Por el contrario, los años con un menor número de litros repartidos en las dos últimas décadas han sido 2014 con 841.000 litros, 2018 con 991.000 litros, 2020 con 1.278.500 litros, 2021 con 1.312.000 litros. En 2010 con 1.562.000 litros, 2015 con 1.564.000 litros repartidos, 2008 con 2.285.000 litros, 2011 con 2.351.000 litros, 2007 con 2.852.000 litros y por último el año 2013 donde se repartieron un total de 2.852.000 litros.