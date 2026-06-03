La Diputación de Soria finaliza las obras del firme de la carretera a Perdices por La Milana tras invertir 636.000 euros

La vicepresidenta primera y diputada responsable de Obras Públicas e Infraestructuras en la Diputación de Soria, María José Jiménez Las Heras, acompañada del Ingeniero jefe del Servicio de Vías Provinciales, Fernando del Barrio Antón. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha finalizado las obras de ensanche y refuerzo del firme del tramo que va desde la carretera autonómica CL-101 hasta la localidad de Perdices por Milana con un presupuesto de 636.013 euros.

La vicepresidenta primera y diputada responsable de Obras Públicas e Infraestructuras, María José Jiménez Las Heras, ha visitado este miércoles, acompañada del Ingeniero jefe del Servicio de Vías Provinciales, Fernando del Barrio Antón, las obras finales.

Esta carretera se ha realizado en dos fases, con una primera incluida en el Plan de Mejora de Vías Provinciales de 2024 por 290.450,00 euros y adjudicada a la empresa Nivelaciones y Desmontes Esama S.L. por una cuantía total de 234.715,80 euros.

La segunda fase de obra estuvo incluida en el Plan de Mejora de Vías Provinciales 2025 y el proyecto fue redactado por los ingenieros del Servicio de Vías Provinciales, con un presupuesto de licitación de 476.600 euros.

La obra fue adjudicada al contratista Covinsa Soluciones Constructivas S.L.U. por un presupuesto de 401.297,20 euros, del que ya ha justificado un total de 321.550,55 euros y se encuentra a punto de finalizar su ejecución.

PECULIARIDADES DE LA VÍA

La carretera que da servicio a las localidades de La Milana y Perdices presentó diversas peculiaridades como la imposición de la Confederación Hidrográfica del Duero y de la Comunidad de Regantes de no verter el agua de las cunetas a su paso por el Canal de Almazán.

La brigada de obras de fábrica del Servicio de Vías Provinciales procedió a colocar tubos en ambos lados de los puentes que cuza este canal para dar continuidad a las cunetas, una vez que ha sido ensanchado y mejorado su firme.

Esta vía es la única de comunicación de las localidades de La Milana y de Perdices, ambas entidades locales menores de Viana de Duero y, gracias a esta actuación, se ha ampliado el ancho de la vía, que hasta la fecha no permitía el normal tránsito de la maquinaria agrícola, suponiendo un riesgo para la seguridad vial.