Diputación de Soria forma a ayuntamientos para garantizar la seguridad en los servicios que prestan a los ciudadanos

Un momento de la jornada informativa sobre ciberseguridad en las entidades locales. - DIPUTACIÓN

SORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha acogido hoy una jornada informativa para que alcaldes y secretarios de los ayuntamientos garanticen la seguridad en los servicios que prestan a los ciudadanos.

La jornada se ha centrado en dar a conocer y ahondar en las posibilidades que ofrece el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales (COCS-EELL), según han informado desde la Diputación de Soria.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD) destinada a reforzar la seguridad de los sistemas y servicios digitales de las entidades locales españolas.

Desde la agencia se ha puesto en marcha este Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales. El centro ofrece a los consistorios y demás entidades locales un conjunto de medidas y servicios especializados destinados a mejorar su capacidad de protección frente a las crecientes amenazas cibernéticas, así como a facilitar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad de la información.

La jornada tiene como finalidad dar a conocer el alcance del proyecto, los servicios que se pondrán a disposición de los municipios y los pasos necesarios para que las entidades locales de la provincia puedan adherirse a esta iniciativa.

La Diputación actúa como entidad coordinadora e interlocutora con el COCS-EELL, para favorecer el "despliegue y la puesta en marcha" de los servicios en el territorio provincial.

El acto ha sido presentado por el diputado de Asistencia a Municipios, Formación y Gestión Electrónica, Jesús Ángel Peregrina, y ha contado con la participación de Jorge Fabeiro Sanz, jefe del Departamento de Operación de la Ciberseguridad de la Agencia Estatal de Administración Digital, quien ha expuesto los principales aspectos técnicos y organizativos del proyecto.