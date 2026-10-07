La Diputación de Soria incorpora durante un año a seis jóvenes al mercado laboral a través del programa JOVEL 2026

Cuatro de los jóvenes contratados por la Diputación de Soria dentro del programa JOVEL - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha iniciado la contratación de seis jóvenes que se incorporarán durante un año a la institución provincial gracias a las ayudas del programa JOVEL 2026, enmarcado en el Programa FSE+ Comunidad de Castilla y León 2021-2027, impulsado por la Unión Europea y la Junta de Castilla y León.

La institución provincial ha obtenido el número máximo de contratos previsto en la convocatoria, que establece un límite de cuatro contrataciones para las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

De esta forma, la Diputación de Soria participa en una iniciativa que tiene como finalidad favorecer la incorporación de jóvenes al mercado laboral y ofrecerles una oportunidad de adquirir experiencia profesional en el ámbito de la administración pública.

Los cuatro primeros contratos corresponden al perfil profesional de administrativo, se desarrollan a jornada completa y cuentan con una duración de un año, según ha señalado desde la Institución Provincial. Los jóvenes ya se han incorporado a diferentes departamentos de la Diputación, donde desarrollarán las tareas propias de sus puestos y podrán adquirir experiencia y conocimientos relacionados con el funcionamiento y la gestión de una administración pública.

RESIDENCIAS

Asimismo, la Diputación ha realizado la contratación de otros dos jóvenes que se incorporarán próximamente a la plantilla de las residencias de mayores de titularidad provincial. En concreto, uno de ellos comenzará a trabajar en la Residencia Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda, mientras que el segundo se incorporará a la Residencia San José de El Burgo de Osma.

Estas incorporaciones permitirán reforzar los equipos de estos centros y, al mismo tiempo, ofrecer a los jóvenes una experiencia profesional vinculada a la atención y los servicios que se prestan en las residencias de la Diputación.

ACOMPAÑAMIENTO

Durante este periodo, los jóvenes contarán con el acompañamiento de un orientador de referencia, que realizará un seguimiento de su incorporación y les ofrecerá apoyo y orientación en el desarrollo de las tareas encomendadas. Este acompañamiento busca facilitar su adaptación al puesto de trabajo y contribuir a que la experiencia adquirida durante el periodo de contratación pueda servir como un impulso para su futura trayectoria profesional.

La participación de la Diputación Provincial de Soria en el programa JOVEL 2026 se enmarca en las medidas dirigidas a mejorar las oportunidades de acceso al empleo de los jóvenes desempleados, especialmente de aquellos inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

A través de estas contrataciones, las entidades públicas pueden incorporar durante un periodo determinado a jóvenes para el desarrollo de obras y servicios de interés general y social, al tiempo que estos adquieren experiencia profesional.

El programa está financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del marco de actuaciones destinadas a favorecer el empleo juvenil y facilitar la transición de los jóvenes hacia el mercado laboral.