Diputación de Soria lanza una campaña de promoción turística en la Estación de Atocha de Madrid para el puente de mayo

Anuncio de la provincia de Soria en la estación de Atocha de Madrid - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Turismo de la Diputación de Soria ha puesto en marcha a lo largo de este mes una campaña publicitaria en la Estación de Atocha-Cercanías de Madrid destinada a captar público potencial de cara al puente del primero de mayo ya que la Comunidad de Madrid serán festivos los días 1, 2 y 3 de mayo.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha explicado que con la campaña promocional en la estación de Atocha-Cercanías cifrada en unos 5.000 euros buscan impactar en el mayor número de personas ya que se trata de una estación muy transitada y los anuncios en estos medios contribuyen un soporte publicitario de mucha visibilidad.

"Está comprobado que las campañas de publicidad realizadas en este tipo de medios, en ejercicios anteriores, tuvieron una repercusión favorable en el turismo provincial, que es lo que se persigue", ha asegurado Jiménez.

La diputada ha recordado que la Comunidad de Madrid constituye "el primer mercado emisor" de turistas hacia la provincia de Soria, según los datos de las consultas en las oficinas de turismo provinciales y de las que se realizan en las diferentes redes asociadas a la marca 'Soria, ni te la imaginas'.

En este caso, la campaña se centra en la estación de Atocha donde en las cuatro pantallas de gran formato que reciben al viajero se muestra un anuncio promocional de la provincia de Soria con una duración diez segundos para captar la atención de los viajeros, han informado desde la Diputación de Soria.