La Diputación de Soria muestra su apoyo al sector alimentario con su presencia en Salón Gourmets

Visita de la Diputación de Soria a Salón Gourmets. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano ha asistido este martes al segundo día del Salón Gourmets, que se celebra en Madrid del 13 al 16 de abril y se ha consolidado como uno de los principales escaparates nacionales e internacionales del sector agroalimentario.

Serrano ha estado acompañado por los vicepresidentes María José Jiménez y Jesús Peregrina en una muestra de apoyo al sector en la provincia.

Soria está presente en el pabellón 4, donde se muestra la calidad, variedad e innovación de sus productos a través de sus empresas agroalimentarias para reforzar su posicionamiento en un entorno clave para abrir mercados y generar nuevas oportunidades de negocio, han informado a Europa Press fuentes de la Institución provincial.

En esta edición destaca especialmente la incorporación de cuatro nuevas empresas sorianas que participan por primera vez en una feria de estas características, lo que la Diputación ha asegurado que pone de manifiesto el dinamismo del tejido empresarial de la provincia y su apuesta por crecer y darse a conocer en mercados nacionales e internacionales.

Entre ellas, el presidente ha subrayado el ejemplo de Moncayo Ecológico, un proyecto integral de dos jóvenes emprendedores que vivían en Madrid y que con raíces sorianas decidieron regresar y arraigarse en su tierra con este " increíble proyecto".

Serrano ha explicado que ahora son doce personas de entre 30 y 40 años que viven en Noviercas, donde han recuperado la tienda y ya cuentan con tres ganaderías.

Moncayo Ecológico abarca todo el proceso productivo, desde la ganadería hasta la elaboración y la venta directa, tanto online como en su carnicería de Noviercas, y ofrece carne cien por cien de producción propia y apuesta por un modelo sostenible y de proximidad.

Asimismo, esta edición incorpora importantes novedades que "reflejan la capacidad innovadora" del sector agroalimentario soriano como Crujientes Montes de Soria, los torreznos congelados, el Chanquete de Soria o la firma Five Fish, que vende a través de WhatsApp en todo el panorama nacional.

JÓVENES EMPRENDEDORES

El presidente ha destacado que la presencia de Soria en este tipo de ferias "no es solo una oportunidad, sino una apuesta estratégica por el talento de la tierra y por el futuro del medio rural", ya que detrás de cada producto "hay empleo, hay familias y hay oportunidades para fijar población en los pueblos, donde destaca también la cantidad de emprendedores jóvenes".

En este sentido, ha recordado el éxito reciente de la participación en Alimentaria, donde las empresas sorianas despertaron un notable interés internacional y ha avanzado que esta línea de promoción tendrá continuidad con nuevas acciones previstas en Galicia.

Finalmente, ha incidido en que Soria no va a "ocupar un espacio" en estas ferias, "sino a ganarse su sitio" con una apuesta por la calidad, la autenticidad y la capacidad de competir en los grandes escaparates de la alimentación.