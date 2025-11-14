La Diputación de Soria se presenta en Intur con el vino como protagonista

Primera jornada de Soria en Intur con el vino como protagonista. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria se ha presentado este viernes en la inauguración de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) de Valladolid con el vino soriano como protagonista.

El presidente de la Institución provincial, Benito Serrano, acompañado por la vicepresidenta, María José Jiménez, ha participado en la inauguración del certamen, donde la institución provincial presenta su oferta turística del 14 al 16 de noviembre.

Benito Serrano ha destacado que Intur es una "ocasión extraordinaria" para mostrar todo lo que Soria puede ofrecer. "Desde nuestros vinos y nuestra gastronomía hasta proyectos innovadores, estamos demostrando que la provincia sigue creciendo, diversificando su oferta y apostando por un turismo de calidad que genera oportunidades en nuestros pueblos", ha señalado.

La jornada ha comenzado con uno de los momentos más destacados, la presentación de la IV Feria del Vino de Soria, que tendrá lugar este sábado 15 de noviembre en la capital.

Intur ha acogido una cata guiada por la enóloga Pilar Cruces, en la que se han degustado algunos de los vinos más representativos de la Ribera del Duero soriana.

Durante la cata, los asistentes han podido apreciar la singularidad de los vinos, finura, frescura y personalidad, acompañados por productos referentes de la provincia como el torrezno de Soria, los Quesos de Oncala o las elaboraciones de Sabor de Fronteras.

OFERTA TURÍSTICA

Este sábado, 15 de noviembre, la Diputación presentará en su stand una de las principales novedades de este año como es la ruta Celtigravel.

Se trata de un proyecto de turismo activo que propone un recorrido de más de 300 kilómetros conectando los grandes yacimientos celtíberos de Numancia, Tiermes y Uxama.

La presentación correrá a cargo de Selu Gómez, director del equipo de BTT 'Soria ni te la imaginas', quien explicará los detalles de esta iniciativa que combina deporte, patrimonio y naturaleza. El proyecto incorpora mejoras en tramos de gravel, nueva señalización, puntos de recarga para bicicletas eléctricas y servicios específicos para ciclistas, y posiciona a Soria como un destino destacado para el ciclismo de montaña y el turismo sostenible.

Además, la Diputación está acompañada en Intur por numerosos ayuntamientos y asociaciones que muestran la diversidad de la provincia. El Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe vuelve con su Bosque Mágico; San Esteban de Gormaz presenta su nueva imagen turística vinculada a la Ribera del Duero; y la Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada continúa difundiendo el legado de Numancia.

También participa Borobia, con su propuesta de turismo astronómico ante el eclipse de 2026, y la Asociación Montes de Soria, que desarrolla una charla sobre micología.

La diputada de turismo, Elia Jiménez, estará presente durante estos días y ha resaltado que "desde la Diputación se quiere que quienes se acerquen al stand descubran una Soria auténtica, acogedora y llena de experiencias".

Con esta programación, la Diputación de Soria exhibe en Intur 2025 una oferta turística sólida, diversa y diseñada para poner en valor la autenticidad de la provincia a través de su gastronomía, su patrimonio, su naturaleza y su apuesta por el turismo activo.