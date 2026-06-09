Diputación de Soria presupuesta 100.000 euros para equipamiento de viabilidad invernal y estival en ayuntamientos

Comisión de Agricultura presidida por Iván Aparicio. - DIPUTACIÓN

SORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha establecido las bases para la convocatoria de subvenciones para la adquisición de maquinaria y equipamiento de vialidad invernal y estival a entidades locales y asociativas de la provincia dotada con un presupuesto de 100.000 euros.

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de la institución provincial, reunida este martes bajo la presidencia de Iván Andrés Aparicio, ha dado el visto bueno a estas ayudas, según han informado a través de un comunicado.

Esta línea de ayudas que presta la institución provincial ha sido ampliada y además de subvencionar que los pueblos se doten de herramientas y maquinaria destinadas a la limpieza viaria frente a los fenómenos meteorológicos invernales, sobre todo la nieve y el hielo, se ha abierto para que también pueden los ayuntamientos dotarse de herramientas destinadas a la lucha contra incendios.

La cuantía económica ha sido ampliada hasta los 100.000 euros. Las subvenciones están destinadas a la adquisición de equipamiento para ayuntamientos y entidades locales menores con un importe máximo de 5.000 euros, al 50 por ciento, y la aportación máxima de la Diputación provincial de 2.500 euros.

Para el resto de entidades beneficiarias, mancomunidades, comunidades de villa y tierra, asociaciones y organizaciones con personalidad jurídica propia integrados por entidades locales, el presupuesto mínimo de actuación es de 10.000 euros y la cuantía máxima de la ayuda es de 10.000 euros.

Los ayuntamientos interesados pueden optar a la compra de cuñas o palas quitanieves acoplables a vehículos, también la adquisición de extendedores y almacenes para material fundentes, así como material para extinción de incendios, desbrozadoras, trituradoras o motosierras.

El diputado responsable, Iván Andrés, ha señalado que con la ampliación de los objetivos de esta línea se pretende ayudar a los pueblos a disponer de medios en caso de climatología adversa.