Diputación de Soria reparte 2.398.000 litros de agua potable a través de cisternas hasta la primera semana de septiembre

SORIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los camiones cisterna de la Diputación Provincial de Soria han repartido hasta la primera semana de septiembre, concretamente hasta el día 7, un total de 2.398.000 litros de agua potable.

Esta cantidad supone un descenso del 55 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando en estas mismas fechas ya se habían repartido 4.364.000 litros, según han informado desde la institución provincial.

La principal causa para suministrar agua es por las averías surgidas en la red de abastecimiento, que suman un total de 1.778.000 litros. Los siguientes motivos son la falta de agua, que supone 420.000 litros, la combinación de falta y avería en abastecimiento, que hizo administrar 172.000 litros, y por último la mala calidad del agua existente, lo que ha ocasionado el reparto de 28.000 litros.

Encabeza el reparto las instalaciones de la Playa Pita, por avería, que ha necesitado 521.000 litros de agua, seguidas del municipio de Medinaceli con 473.000 litros, y en tercer lugar el Camping de Ucero con 200.000 litros, ambos también por avería.

Un total de 31 municipios e instalaciones turísticas o deportivas han necesitado hasta la fecha suministro de agua que realiza la Diputación provincial de Soria a través de sus camiones cisterna, dependientes del servicio de Vías y Obras de la institución provincial.