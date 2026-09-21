Diputación de Soria solicita más de un millón a los Fondos Complementarios de políticas Sociales y de Cooperación Local

Benito Serrano, tras la Junta de Gobierno de la Diputación de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Soria celebrada este lunes bajo la presidencia de Benito Serrano ha acordado solicitar a la Junta más de un millón de euros de los Fondos Complementarios de políticas sociales y de Cooperación Local.

Serrano ha detallado que se ha solicitado a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León el Fondo Complementario para Políticas Sociales 2026 que está dotado con 629.803,19 euros. Concretamente se destina una partida de 377.514 euros para el Centro de Personas con Discapacidad y 252.288 euros para las plazas que tiene la institución concertadas de Salud Mental.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha solicitado la Consejería de Presidencia la subvención de 207.429 euros para el sostenimiento de la Oficina de Asistencia y Asesoramiento a Municipios para la anualidad 2026. Serrano ha apuntado que se comprometen a dedicar el importe al mantenimiento de los puestos de trabajos creados entre 2006-2011 en cumplimiento del Pacto Local de Castilla y León.

SUPLENCIAS

El presidente de la Diputación de Soria ha anunciado también la solicitud de una ayuda de 91.537 euros destinada a financiar los gastos de asistencia a los municipios, en particular, los derivados de suplencias de las funciones de secretaría, intervención y tesorería en caso de vacante, ausencia o enfermedad del funcionario habilitado del municipio.

"Con esta partida, que lleva tres años en activo, la institución provincial se ha podido dotar de un tercer puesto de secretario-interventor para potenciar la asistencia que se presta a los ayuntamientos de la provincia si faltan o carecen de secretario", ha detallado Serrano.