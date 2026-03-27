Diputación de Soria se suma a la Asociación de Consorcios y Servicios de Extinción de Incendios de España

SORIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Personal de la Diputación de Soria ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos, la adhesión de la institución a la Asociación de Consorcios y Servicios de Extinción de Incendios de España (Conbe).

El diputado responsable de Personal, José Antonio de Miguel, ha explicado que esta asociación engloba a 28 diputaciones y ayuntamientos de todo el país y que ofrece servicios que pueden ser de gran utilidad para el parque de bomberos provincial.

Así, la Asociación también imparte cursos específicos y ha defendido la representatividad ante Europa, su papel reivindicador ante los seguros, así como la unificación de criterios establecidos.

La cuota de ingreso son 4.000 euros y la cuota anual está estipulada en 6.000 euros, según han informado desde la Diputación de Soria.

La decisión final será tomada en el próximo pleno que celebre la institución provincial que será el próximo viernes, diez de abril, ya que el primer viernes de mes es festivo.