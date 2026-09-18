La Diputación de Valladolid abre las inscripciones para el XIV Plan de Concienciación Medioambiental del CIN Matallana - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, a través de Valladolid Avanza, ha abierto el plazo de inscripción para participar en el XIV Plan de Concienciación Medioambiental, una iniciativa que se desarrollará durante el curso 2026-2027 en el Centro de Interpretación de la Naturaleza (C.I.N.) Matallana, en Villalba de los Alcores.

La iniciativa, que la institución provincial desarrolla desde 2012, tiene como objetivo acercar a los escolares al patrimonio natural de la provincia, favorecer su conocimiento y fomentar actitudes de respeto, cuidado y conservación del entorno.

Para ello, plantea una experiencia educativa basada en el contacto directo con la naturaleza, el descubrimiento y la participación activa del alumnado.

El XIV Plan contempla 58 jornadas entre octubre de 2026 y junio de 2027, con estancias de dos días y medio, desde las 10:00 horas del primer día hasta las 14:30 horas del tercero, en las instalaciones del C.I.N. Matallana.

UNA EXPERIENCIA EN PLENA NATURALEZA

Durante su estancia, los participantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades orientadas al conocimiento y conservación del medio natural.

La propuesta incluye observación de aves, talleres de reforestación y huerta ecológica, paseos por el Bosque de Matallana, interpretación de flora y fauna, talleres de cocina y manualidades, actividades nocturnas y rutas interpretativas.

La experiencia se completa durante la última jornada con la posibilidad de realizar una visita al Valle de los 6 Sentidos o al Castillo de Fuensaldaña, incorporando así a la actividad educativa otros recursos de carácter cultural, patrimonial y turístico de la provincia.

Más allá de la transmisión de conocimientos, el Plan apuesta por un aprendizaje basado en la experiencia, favoreciendo el trabajo en equipo, el respeto, la convivencia y la adquisición de hábitos relacionados con el cuidado y la protección del medio ambiente.

Podrán participar centros docentes de la provincia de Valladolid y del resto de Castilla y León, tanto de Educación Primaria como de Educación Secundaria Obligatoria, para alumnado a partir de cuarto de Educación Primaria.

Cada centro podrá presentar una única solicitud y cada grupo contará con un máximo de 32 alumnos, acompañados por dos profesores. El número de docentes podrá ampliarse cuando participen alumnos con necesidades educativas especiales, de acuerdo con sus características y la normativa aplicable.

La selección de los centros tendrá en cuenta, en primer lugar, a los centros ubicados en municipios de la provincia de Valladolid, seguidos de los de Valladolid capital y, posteriormente, de los del resto de Castilla y León.

Dentro de cada grupo se atenderá al orden de registro de entrada de las solicitudes.

SOLICITUDES HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE

Los centros interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 25 de septiembre de 2026 a las 14.00 horas, conforme al modelo establecido en las bases y firmado por la persona responsable del centro.

La documentación podrá presentarse en el registro de Valladolid Avanza, situado en el Edificio Hospital Viejo, avenida Ramón y Cajal, número 5, o a través del correo electrónico reservas@dipvalladolid.es.

El precio de participación será de 55 euros por alumno para los centros de la provincia de Valladolid y de 65 euros para los centros del resto de Castilla y León. La tarifa incluye alojamiento, manutención y todas las actividades incluidas en el programa.

Las bases contemplan además un 50 por ciento de descuento para el alumnado perteneciente a familias numerosas, así como supuestos de gratuidad vinculados a determinadas situaciones socioeconómicas.

Con este programa, la Diputación de Valladolid apuesta por una educación ambiental vinculada al territorio, para acercar a los escolares la riqueza natural de la provincia y promover desde edades tempranas una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger y conservar el entorno.