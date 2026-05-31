La Diputación de Valladolid acerca el proyecto Gesaguavall Virtual a escolares de Viana de Cega - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha participado en una jornada educativa en el PRAE para acerca el proyecto Gesaguavall Virtual a 35 alumnos del CEIP Pinares del Cega de Viana de Cega.

El diputado de Obras, Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, Fernando Esteban, ha sido el encargado de informar a los estudiantes sobre este proyecto a través de folletos informativos, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actividad se enmarca dentro de las acciones de divulgación y sensibilización impulsadas por la Diputación de Valladolid para acercar a los más jóvenes la importancia de la gestión eficiente y sostenible del agua, así como el papel de la innovación tecnológica en la mejora de los servicios públicos municipales.

Durante la jornada, los escolares han podido conocer de forma didáctica los objetivos principales del proyecto Gesaguavall Virtual, una iniciativa promovida por la Diputación de Valladolid para avanzar en la digitalización del ciclo urbano del agua en la provincia, mediante la implantación de tecnologías inteligentes y sistemas de control en tiempo real.

En este sentido, Esteban ha destacado "la importancia de implicar a los más jóvenes en la protección de un recurso esencial como es el agua, fomentando valores de sostenibilidad y concienciación ambiental desde edades tempranas".

Asimismo, ha subrayado que este proyecto representa una "apuesta decidida" de la Diputación de Valladolid por la modernización de los servicios municipales y por el uso de la tecnología como herramienta para garantizar una gestión "más eficiente, sostenible e inteligente del agua en la provincia".

La actividad desarrollada en el PRAE forma parte del programa de acciones informativas y educativas vinculadas al proyecto, que se desarrollará en distintos municipios de la provincia con el objetivo de acercar a la ciudadanía los beneficios de esta iniciativa.

La iniciativa, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de los fondos europeos NextGenerationEU, cuenta con un presupuesto total de 9.961.972,48 euros y tiene como objetivo la digitalización de la gestión del agua en 169 municipios de Valladolid, más de 75 por ciento de la población provincial.

Así, permitirá detectar fugas en tiempo real, anticipar incidencias, mejorar la calidad del agua y optimizar los recursos disponibles. Además, para los hogares supondrá disponer de información más precisa de su consumo.