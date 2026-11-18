El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por la diputada de Asistencia y Cooperación a municipios, Myriam Martín, presenta el Plan V 2027 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan V 2027 de la Diputación de Valladolid contará con una dotación de ocho millones de euros para financiar inversiones en los municipios de la provincia, en una convocatoria cuya principal novedad es que se adelanta al mes de noviembre, frente a abril como ha sido habitual desde su creación, con el objetivo de que los ayuntamientos puedan iniciar antes la tramitación y disponer previsiblemente de los fondos durante el primer trimestre del próximo año.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, acompañado por la diputada de Asistencia y Cooperación a municipios, Myriam Martín, ha presentado la nueva convocatoria de este plan durante un acto en el que ha destacado que el adelanto responde a una demanda de los propios ayuntamientos ante las dificultades que afrontan para ejecutar las inversiones.

"Son muchas las convocatorias que salen y quedan desiertas y esto se ha convertido en un problema muy grande no solo en Valladolid, sino en España, que no hay empresas, no hay mano de obra", ha señalado, para después explicar que la institución provincial ha decidido llevar la convocatoria al Pleno de noviembre para que los municipios dispongan de más margen durante 2027.

"Nos pedían por favor que aceleráramos todos los procesos", ha afirmado, antes de subrayar que se ha optado por "acelerarlo todo" y adelantar la convocatoria para que "a partir del día 1 de enero, en la vigencia, los ayuntamientos tengan más margen para poder desarrollar esas inversiones".

El Plan V, cuya primera edición se puso en marcha en 2020, mantiene así una fórmula basada en la autonomía municipal y la ausencia de aportación económica por parte de los ayuntamientos, ya que la Diputación financia el cien por ciento de las actuaciones.

Los fondos podrán destinarse a obras municipales incluidas en la convocatoria del Plan Bienal de Cooperación 2026-2027, al suministro de equipamiento para edificios e instalaciones municipales y a la adquisición de terrenos e inmuebles destinados a usos o servicios públicos.

"Es un dinero que va directo a nuestros pueblos, que les va a poder permitir hacer inversiones, mejorar su infraestructura, renovar equipamientos y, en definitiva, que tengan autonomía y decidan en qué emplear este dinero", ha asegurado el presidente provincial, quien ha incidido en que el programa mantiene como principios la libertad y la autonomía de los municipios para decidir el destino de los fondos.

En cuanto al reparto, los municipios y las entidades locales menores recibirán una cantidad fija de 11.000 euros más otra variable de 32,85 euros por habitante.

Para los núcleos de población separados, el módulo fijo será de 7.000 euros, mientras que se mantendrá también la parte variable de 32,85 euros por habitante. La convocatoria también mantiene la posibilidad de agilizar la ejecución de las actuaciones de menor cuantía.

Así, los ayuntamientos que presenten iniciativas por un importe inferior a 40.000 euros no tendrán que presentar proyecto técnico, una medida con la que la Diputación pretende reducir los trámites y facilitar que las obras puedan ponerse en marcha con mayor rapidez.

"FLEXIBILIDAD TODA"

La idea detrás de este plan, ha subrayado, es dar "flexibilidad" a los municipios y ha remarcado que el adelanto de la convocatoria permitirá afrontar con mayor margen unas inversiones que se encuentran condicionadas actualmente tanto por la falta de empresas y mano de obra como por el incremento de los precios.

"Ya no solo que no haya empresa, creo que todos somos conscientes de la realidad que vivimos, de los precios, que son auténtica barbaridad", ha señalado el presidente de la Diputación de Valladolid.

Además, ha detallado que los ayuntamientos han destinado en anteriores convocatorias los fondos a necesidades diversas, desde completar obras cuyo coste se ha incrementado hasta realizar mejoras y renovar equipamientos o acometer obras de pavimentación y actuaciones en dependencias municipales.

En este sentido, Íscar ha agradecido el trabajo realizado por los servicios de la Diputación y el área de Hacienda para poder adelantar la convocatoria y ha incidido en que el objetivo es reducir los tiempos administrativos.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará a las 00.00 horas del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del 29 de enero de 2027.

Los ayuntamientos y entidades locales menores deberán realizar la tramitación de forma electrónica a través de la sede de la Diputación.

La convocatoria ha recibido ya el visto bueno de la comisión informativa de Asistencia y Cooperación a municipios y deberá ser aprobada por el Pleno de la institución provincial.

La Diputación prevé que el adelanto de la tramitación permita que los municipios puedan comenzar a recibir los fondos durante el primer trimestre de 2027, frente a una convocatoria que habitualmente se producía en abril.

Íscar ha enmarcado esta medida en la intención de la Diputación de reducir el número de convocatorias y concentrar su puesta en marcha a comienzos de año para agilizar la llegada de recursos a los municipios.

"La intención que se tiene desde la Diputación, aparte de reducir el número de convocatorias, es agilizar para que en el mes de enero podamos sacar todas las convocatorias posibles", ha concluido.