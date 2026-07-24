La Diputación de Valladolid anima a participar en las actividades culturales que se organizan en Urueña y Fuensaldaña - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid anima a los ciudadanos a participar como protagonistas de dos de las actividades culturales más singulares que se celebran en Urueña y Fuensaldaña.

La institución provincial abre la participación al público para formar parte de dos de las propuestas culturales que impulsa en el Centro e-LEA Miguel Delibes de Urueña y en la biblioteca Edward Cooper del castillo de Fuensaldaña, invitando a cualquier persona aficionada a la literatura o a la música a convertirse en protagonista de estas actividades.

Por un lado, la Diputación desarrolla 'Sopa de letras, con sopa y con letras', una iniciativa que se celebra en el centro e-LEA de Urueña y que, edición tras edición, reúne a los asistentes en torno a un personaje de la literatura universal.

En cada encuentro, una persona presenta durante unos 45 minutos a un personaje literario que conozca especialmente bien y por el que sienta admiración, para compartir con el público una conversación cercana y participativa.

Posteriormente, los asistentes degustan una sopa elaborada por uno de los restaurantes de la Villa del Libro, inspirada en el personaje protagonista de la jornada.

Aunque hasta ahora las presentaciones han corrido a cargo de especialistas o grandes conocedores de la obra elegida, la Diputación quiere ampliar la participación y anima a cualquier persona amante de la literatura, aunque no tenga una trayectoria académica o profesional vinculada a ella, a proponer un personaje literario y compartir con los asistentes su visión y su entusiasmo.

Del mismo modo, la institución provincial ha puesto en marcha recientemente un nuevo ciclo de audiciones de vinilos en la biblioteca Edward Cooper del castillo de Fuensaldaña.

La primera sesión estuvo dedicada a David Bowie y la intención es continuar el programa con nuevos artistas de relevancia internacional o ampliamente reconocidos en España.

Para ello, la institución provincial hace un llamamiento a aficionados a la música que dispongan de colecciones de vinilos y deseen compartirlas con el público en un encuentro en el que, además de escuchar y comentar la trayectoria del artista elegido, los asistentes pueden disfrutar de una degustación de vinos de la Denominación de Origen Cigales y de productos de Alimentos de Valladolid, elaborados por el restaurante La Dama de la Motilla de Fuensaldaña, junto con panes de La Tahona de Chari, de Villanubla.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid busca fomentar la participación ciudadana en la programación cultural de la provincia, convirtiendo a los propios aficionados en divulgadores de la literatura y la música y creando espacios de encuentro, conversación y disfrute compartido en torno a la cultura.