La Diputación de Valladolid aprueba 1,13 millones para financiar el programa 'Crecemos' en 33 municipios

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid ha informado favorablemente la aprobación del convenio de colaboración con 33 ayuntamientos de la provincia para el desarrollo del programa 'Crecemos' por un importe de 1,13 millones.

El programa se instrumenta, por un lado, a través de convenios entre la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León y, por otro, a través de convenios anuales entre la Institución provincial y cada uno de los ayuntamientos beneficiarios del programa.

En la reunión de este miércoles se ha aprobado el convenio con los ayuntamientos, que recoge los requisitos básicos del programa, así como de forma sucinta las obligaciones de los ayuntamientos y de la Diputación de Valladolid, la compatibilidad, la coordinación, la forma de pago y justificación, la protección de datos, la modificación, la vigencia y la resolución, han informado a Europa Press fuentes de la Institución provincial.

Además, los ayuntamientos deben estar inscritos en el Registro de Centros Infantiles para la conciliación de la vida familiar y laboral en Castilla y León, aportar las instalaciones y los medios materiales y humanos necesarios para la prestación del servicio y asumir los gastos de personal y, en general, todos aquellos que conlleve el desarrollo del mismo. También deben suscribir un seguro de responsabilidad civil.

El Convenio señala que una vez suscrito, la Diputación abonará a cada ayuntamiento la cantidad 33.800,28 euros por cada unidad, salvo a Viana de Cega, al que se le abonará el importe total de 67.600,56 euros por tener reconocidas dos unidades del programa. Por tanto, la suscripción del convenio conlleva un gasto total de 1.149.209,52 euros.

Los 33 ayuntamientos adheridos al programa 'Crecemos' que han recibido la subvención son: Alaejos, Alcazarén, Ataquines, Campaspero, Castronuño, Cogeces del Monte, El Carpio, Fresno el Viejo, La Seca, La Pedraja de Portillo, Matapozuelos, Mayorga, Montemayor de Pililla, Mucientes, Nava del Rey, Pesquera de Duero, Pollos, Pozal de Gallinas, Quintanilla de Onésimo, San Miguel del Arroyo, San Pedro de Latarce, Sardón de Duero, Sieteiglesias de Trabancos, Traspinedo, Tudela de Duero, Valdestillas, Valoria la Buena, Villafrechós, Viana de Cega, Villanueva de Duero, Villalón de Campos, Villaverde de Medina, y Villalba de los Alcores.