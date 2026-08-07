Diputación de Valladolid aprueba 440.000 euros para subvencionar gastos de los municipios por el eclipse del día 12

VALLADOLID, 8 8EUROPA PRESS)

La Diputación de Valladolid ha aprobado la convocatoria de subvenciones 'El Sol de Nuestra Tierra', que cuenta con una partida de 440.000 euros para colaborar con la financiación del gasto corriente y de inversión derivado de las actividades realizadas por los municipios para el evento del eclipse solar que se producirá el 12 de agosto.

Podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos y las entidades locales menores de población inferior a 20.000 habitantes y el importe máximo que recibirán los beneficiarios será de 1.500 euros por ayuntamiento y 750 euros por entidad local menor a lo que se suma una cuantía variable de 0,64 euros por habitante.

Serán subvencionables todos los gastos, corrientes o de inversión, que se realicen o se hayan realizado para actividades relacionadas con el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

El periodo subvencionable será del 1 de enero al 15 de septiembre de 2026 y los ayuntamientos beneficiarios recibirán el 100 por cien de la subvención de forma anticipada.

Esta iniciativa parte de la idea de que este fenómeno astronómico representa "una oportunidad única" para atraer visitantes y dar visibilidad a los recursos turísticos de los municipios vallisoletanos.

Entre sus objetivos figuran facilitar a la población y a los visitantes el acceso a material homologado para la observación segura del eclipse, impulsar la creación de eventos y productos turísticos que animen a los visitantes a pernoctar en la provincia, y dar visibilidad a la provincia de Valladolid aprovechando el interés generado por el eclipse.