Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Segovia colaborarán en extinción de incendios en la provincia segoviana

SEGOVIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Diputación de Segovia ha aprobado las propuestas de convenios de 2025 con la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Segovia para recibir auxilio de los parques provinciales de Bomberos de Valladolid y del de Segovia, en tanto en cuanto aún no se han puesto en marcha los dos parques provinciales de bomberos en Palazuelos y Boceguillas, cuya apertura está prevista para inicios del 2026.

En el orden del día del pleno se ha debatido la aprobación de estos convenios con la Diputación vallisoletana y el Ayuntamiento de Segovia, para cubrir el servicio de bomberos en la provincia.

Además de la discusión sobre el convenio con estas instituciones, el Grupo Socialista ha recordado sus intervenciones anteriores respecto a la comarca nordeste de la provincia, que queda ahora supeditada al parque de Bomberos de Aranda de Duero. Para el PSOE provincial es necesario iniciar el debate de un tercer parque tras los programados de Boceguillas y Palazuelos de Eresma e, incluso, de un cuarto parque que asegure la cobertura de todo el territorio. Por su parte, la portavoz de IU, Ana Peñalosa, ha señalado el retraso en la apertura de los parques de Boceguillas y Palazuelos. Finalmente, se ha dado el visto bueno a ambos convenios para este 2025.

Sobre la subvención a los ayuntamientos para mejoras y mantenimiento de los colegios, el grupo socialista ha pedido aumentar hasta 150.000 euros la partida, y acelerar el plazo de convocatoria, para iniciar el curso con las obras terminadas. La mayoría de votos populares ha dado el visto bueno a este apartado.

En el apartado de mociones, se ha debatido la moción de PP, PSOE, IU y los diputados no adscritos respecto a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, del 28 de junio. El portavoz de Vox, Pedro Varela, ha expresado su voto negativo y ha criticado que si biológicamente el ser humano consta de dos sexos, "en España ahora mismo se quieren reconocer más de 30 opciones sexuales".

Este argumento lo ha rebatido la portavoz de IU, Ana Peñalosa, quien ha recordado que el sexo es diferente del género, y que éste en una construcción social, según lo contemplado por la Organización Mundial de la Salud. Varela ha replicado que aprobar que una simple declaración de un hombre para considerarse mujer le permite, por ejemplo, competir deportivamente contra otras mujeres, les hace estar a éstas en inferioridad de condiciones y "ésto no hay quien lo entienda".

La moción ha sido aprobada por el voto favorable de todos los diputados excepto el voto en contra del representante de la formación de Abascal.

FOMENTO DEL CINE

La última moción, presentada por IU, tenía como fin fomentar actividades de cine en los pueblos, pero la misma se ha rechazado con los votos en contra del Grupo Popular, el diputado de Vox y los dos diputados no adscritos.

Durante su debate, el diputado no adscrito José Antonio Mateo ha pedido cambiar el título de la moción 'Promoción del cine' por 'Promoción de la cultura de las películas y documentales', mientras que el portavoz de Vox ha criticado que la moción no estuviera clara, por la evolución tecnológica y social, y no respondiera a la necesidad real de los pueblos.

Mientras el Grupo Socialista ha defendido que el cine implica una cultura que "no es únicamente sentarse ante una pantalla", como ha razonado el diputado Samuel Alonso, quien ha incidido en potenciar la cultura cinematográfica desde muchos aspectos, y no solo el de la proyección. Alonso ha recordado que el organismo Prodestur ya tiene esta línea en marcha y sería útil aprovecharla y ampliarla.

Sin embargo, el PP ha mantenido que la Diputación hacía este servicio de proyección de cine hasta que ya hace años "los ayuntamientos han dejado de pedirlo", como ha puesto de manifiesto el portavoz 'popular' José María Bravo.