Diputación de Valladolid concedió 345 ayudas del Plan de Vivienda a ciudadanos y 84 a pueblos en 2025 por 4,5 millones

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar (izda) y el diputado Alfonso Romo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha presentado este miércoles las cifras definitivas del Plan de Vivienda de 2025, que se cerró con un total de 4,66 millones de euros destinados a ayudas, más del triple de los 1,5 presupuestados inicialmente, con los que se han otorgado 345 subvenciones a ciudadanos y 84 a municipios.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha dado a conocer la resolución de las convocatorias del Plan de Vivienda de la institución provincial, "una de las líneas más prioritarias" para la Institución y en la que ha recordado que trabaja desde hace diez años con el objetivo de que las personas del medio rural, y sobre todo los jóvenes, tengan acceso a una vivienda. También ha asistido a la presentación el diputado de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, Alfonso Romo.

El Plan de Vivienda de la Diputación contaba en 2025 con un presupuesto inicial de 1.460.000 euros, al que se sumaron posteriormente 1.700.000 euros destinados a todas las líneas de actuación y otros 1.500.000 euros adicionales dirigidos específicamente a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, hasta un montante total de 4.660.000 euros, por lo que la cantidad destinada finalmente ha triplicado la prevista.

Como ha subrayado el presidente, "se intenta llegar al máximo número de personas" y por ello en función de la demanda se incrementan los fondos.

Las ayudas, como ha detallado Íscar, se dividen en dos bloques dirigidos, respectivamente a ayuntamientos y entidades locales menores y una segunda orientada a las personas que se quieren asentar en el medio rural.

En la convocatoria dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores para fomentar la fijación de población en el medio rural el montante inicial era de 2.006.000 euros que se incrementó en 1,5 millones hasta alcanzar los 3,5 millones. La primera línea destinada a la adquisición de vivienda destinada al alquiler, con un máximo de 25.000 euros por ayuda concedida, en la que se han concedido ayudas a 20 localidades.

La segunda línea dedicada a la construcción de vivienda destinada al alquiler era novedosa ya que permite subvenciones de hasta 150.000 euros por vivienda, con 12 entidades.

La tercera línea consiste en la reforma de viviendas de propiedad municipal destinadas al alquiler, con una cuantía máxima de 40.000 euros, ha sido la línea con mayor demanda, con un total de 41 ayudas.

Por último, la cuarta línea para los Ayuntamientos y Entidades Locales es el de adquisición de solares para construcción de viviendas en alquiler, con ayudas de hasta 60.000 euros por entidad local, lo que facilita a los municipios la compra de parcelas idóneas para ampliar su parque residencial. En esta línea se han concedido fondos para la adquisición de once solares.

La resolución global de la convocatoria ha registrado 84 solicitudes estimadas.

Además, se incorporó el Plan de Fomento de Tierra de Campos en todas las líneas, reservando el 50% de las cuantías para municipios incluidos en este programa.

AYUDAS A CIUDADANOS

El segundo bloque del Plan se dirige a las personas que desean residir en el medio rural, para ello también se han desarrollado diferentes líneas.

La vertiente más demandada es la correspondiente a jóvenes menores de 37 años, en la que se han concedido 172 solicitudes y un importe total adjudicado de 495.568,17 euros, lo que supone una media de más de 2.880 euros para cada uno de los beneficiarios. Fuentes de la Diputación han elevado la dotación global a 600.000 euros, lo que supone un incremento del 22 por ciento con respecto al presupuesto.

Las ayudas a la vivienda joven incluyen líneas de actuación para honorarios técnicos en la redacción de proyectos y dirección facultativa; el apoyo en el pago de préstamos para adquisición de vivienda, ayudas al alquiler, y financiación de obras de reforma sin proyecto técnico, destinadas a eficiencia energética, conservación, seguridad y accesibilidad.

"Si hay jóvenes en nuestros pueblos, hay futuro", ha enfatizado Conrado Íscar, que ha defendido que en Valladolid se tiene una "buena política de vivienda" gracias al trabajo de la Diputación, la Junta y los ayuntamientos, porque el Gobierno "habla de un gran plan, pero a día de hoy no nos llega nada".

Otra línea de ayudas, incorporada en los últimos años, es la de subvenciones al alquiler para mayores de 37 años, cuya partida presupuestaria se ha incrementado de 50.000 euros en 2024 a 100.000 euros en 2025. Se han concedido ayudas anuales de 3.500 euros con carácter general y de 4.000 euros en municipios de menos de 2.000 habitantes, hasta un total de 36 ayudas hasta agotar el crédito disponible.

La segunda línea, destinada a las personas es la de la rehabilitación de viviendas para mayores de 37 años, cuyo presupuesto ha aumentado de 300.000 euros en 2024 a 350.000 euros en 2025. Las ayudas han alcanzado hasta 3.500 euros para reformas y 3.000 euros para adquisición de materiales en municipios de menos de 2.000 habitantes. Se han concedido en esta línea 137 ayudas.

AUMENTA A 40 AÑOS LA EDAD MÁXIMA DE LAS AYUDAS PARA JÓVENES

Para el año 2026, como ha apuntado Íscar, espera presentar el Plan de Vivienda "no tardando mucho" y cuenta con un presupuesto de 3,2 millones en las diferentes líneas, si bien ha matizado que se incrementará en función que se vea la demanda de solicitudes.

Este nuevo plan, ha añadido, recogerá "otro tipo de ayudas, colectivos o necesidades no reflejados" en la convocatoria del pasado año, fruto de la observación de los resultados. Lo que ya se conoce seguro es que, con la modificación de la normativa estatal que ha entrado en vigor, la edad máxima de los jóvenes que se podrán acoger a ayudas de vivienda rural pasará de 37 a 40 años.

CONVENIOS SOCIALES

Por otra parte, también en materia de vivienda, la Diputación ha destinado además 172.000 euros en 2025 mediante convenios con Cáritas y Cruz Roja para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad social y económica. Estos acuerdos incluyen programas orientados, entre otros fines, a ayudas al alquiler dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social.

A estas actuaciones se suman las intervenciones desarrolladas mediante el Convenio Rehabitare, que supone una inversión conjunta de 104.000 euros anuales por cada administración (Junta y Diputación) durante 4 años, lo que alcanza un total de 832.000 euros.

El programa tiene como objetivo incrementar el parque público de vivienda mediante la rehabilitación de inmuebles municipales actualmente en desuso para destinarlos al alquiler social.

Esta iniciativa permite optimizar infraestructuras, evitar el deterioro del patrimonio municipal y generar actividad económica y empleo local a través de las obras de rehabilitación. Además, servirá de instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en los municipios, gracias a la implicación de las empresas en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

PROTOCOLO PARA VIVIENDA PÚBLICA EN VENTA PARA JÓVENES

La Diputación mantiene además el protocolo de actuación con la Comunidad de Castilla y León para reforzar la oferta de vivienda pública en venta destinada a jóvenes en municipios de la provincia. A través de Somacyl se impulsará la construcción de viviendas de protección pública adaptadas a la demanda municipal.

Ambas administraciones prevén bonificar cada una un 10% del precio de las viviendas para adquirentes menores de 36 años que cumplan los requisitos establecidos. Tras la comunicación remitida a todos los Ayuntamientos se han presentado 33 solicitudes municipales para participar.

Actualmente se procede a evaluar los requisitos y la viabilidad de las parcelas propuestas. Asimismo, representantes municipales interesados visitaron este mes de marzo las viviendas industrializadas promovidas por Somacyl en Langa de Duero (Soria).