La Diputación de Valladolid convoca ayudas del Fondo de Cohesión por 1,3 millones

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Asesoramiento y Cooperación a Municipios las bases para la convocatoria de ayudas a los municipios de la provincia de menos de 1.000 habitantes, en el marco de la gestión de Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León 2026, por un importe global de 1,3 millones de euros.

Estas ayudas se pueden destinar a financiar infraestructuras, equipamiento y mantenimiento de servicios municipales mínimos y obligatorios y de otros servicios públicos de competencia local.

Sin embargo, no se podrán dedicar a consultorios médicos, centros de educación infantil, primaria y especial, cementerios, patrimonio histórico, vivienda pública, policía local, oficinas de turismo e infraestructuras turísticas, infraestructuras y equipamientos culturales e instalaciones deportivas.

El importe total de las inversiones realizadas será de 1.384.166,66 euros, de los que el 50 por ciento (692.083,83 euros) será aportado por la Junta de Castilla y León, mientras la Diputación de Valladolid aportará el 25 por ciento (346.041,47) y el resto será financiado por las entidades locales beneficiarias.

Las entidades locales deberán acreditar antes del 30 de abril de 2027 la contratación o la ejecución por administración de las inversiones aprobadas, la ejecución de las obras deberá estar finalizada antes del 30 de noviembre de 2027 y las inversiones deberán estar justificadas en la Diputación antes del día 30 de diciembre de 2027.

IGLESIAS Y ERMITAS

Asimismo, esta misma Comisión ha dado el visto bueno a la aprobación del convenio entre la Diputación y el Arzobispado para la conservación y reparación de iglesias y ermitas para los años 2026 y 2027, con una inversión total de 1.250.000 euros.

La Diputación de Valladolid aportará 500.000 euros, a razón de 250.000 euros anuales, al igual que el arzobispado que será el encargado de asumir el otro medio millón de euros en dos anualidades.

A esta financiación se sumará la aportación del 20 por ciento por parte de los ayuntamientos, lo que elevará la inversión total hasta los 1.250.000 euros.

Gracias a este convenio, los ayuntamientos podrán ejecutar las obras de reparación necesarias para la conservación de aquellas iglesias y ermitas que lo requieran en municipios y entidades locales de la provincia de Valladolid con una población inferior a 20.000 habitantes.