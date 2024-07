Diputación de Valladolid destina 70.000 euros en ayudas para matrícula o transporte de estudiantes de la provincia

VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid destina 70.000 euros para ayudar al coste de las matriculas o del transporte de estudiantes universitarios o de Ciclos Formativos de la provincia de Valladolid, unas ayudas incluidas en el VI Plan Provincial de Juventud 2024-2027.

En este marco, habrá dos líneas de subvenciones, la primera para matrícula y residencia con un total de 35.000 euros y para transporte con un presupuesto de otros 35.000.

En la primera línea de subvenciones los estudiantes podrán presentar los gastos relacionados con la matrícula y, también, los relacionados con la residencia siempre que el domicilio de empadronamiento se encuentre a 70 o más kilómetros del lugar de impartición de los estudios.

Para la segunda línea de ayudas serán subvencionables los desplazamientos diarios necesarios desde el domicilio de empadronamiento al municipio donde cursa los estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio y superior o, en su defecto, a aquellos municipios que dispongan de transporte diario al lugar de impartición del centro de estudios y que se realicen en transporte colectivo (autobús, taxi ,VTC – Vehículo de Transporte con Conductor-, etc.) siempre que no sean en vehículo particular.

Asimismo, también será subvencionable el transporte a que den lugar las prácticas obligatorias para obtener la titulación correspondiente. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de septiembre, incluido.

REQUISITOS

Podrán obtener las ayudas las personas físicas que cumplan los requisitos a la fecha de presentación de la solicitud. El primero es tener menos de 31 años, estar empadronadas desde al menos el 1 de enero de 2024 en algún municipio de la provincia de Valladolid cuya población sea inferior a 20.000 habitantes, estar matriculadas en una de las siguientes opciones o la Universidad de Valladolid para cursar un título universitario oficial de primer ciclo (grado) o de segundo ciclo (postgrado/máster).

No obstante, se admitirá la matrícula en otras Universidades públicas de Castilla y León cuando la titulación que se esté cursando no se imparta por la Universidad de Valladolid. También se admitirá que la persona solicitante esté matriculada en la UNED.

Además, deberá estar matriculada en, al menos, el 12,5 por ciento de los créditos totales del grado o, al menos, el 75 por ciento de los créditos que resten para finalizarlo.

Así como, un ciclo formativo de grado medio o superior en, al menos, tres módulos tanto del primer curso como del segundo de cualquier ciclo formativo, y no podrán ser perceptor de otra beca concedida para el mismo fin, además de tener en cuenta los ingresos anuales de la unidad familiar.