Diputación de Valladolid destina 933.000 euros a fomentar el empleo y los servicios básicos en el medio rural

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha aprobado en comisión varios programas por valor de 933.087,7 euros para fomentar el empleo y los servicios básicos del medio rural

Así, la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación ha dado el visto bueno a la resolución de las ayudas al empleo y al autoempleo que ha permitido conceder 168 ayudas de las 202 solicitudes presentadas por importe de 499.506,30 euros.

La línea de empleo incentiva la creación de nuevos puestos de trabajo por parte de microempresas y centros especiales de empleo de iniciativa social que desarrollen su actividad en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

Las contrataciones subvencionadas deben ser indefinidas, a jornada completa o parcial de al menos el 50 por ciento, y cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

La línea de autoempleo respalda la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales independientes o autónomas y está dirigida a personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente a su colegio profesional que desarrollen su actividad en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Ambas líneas buscan favorecer el emprendimiento, generar oportunidades laborales y contribuir al mantenimiento de la actividad económica en el medio rural.

Asimismo, la Diputación ha aprobado dos concesiones de subvenciones para financiar obras de bajo coste destinadas a resolver problemas urgentes de abastecimiento de agua en los municipios de la provincia, con un importe conjunto de 198.581,40 euros.

La Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios informa de la segunda concesión asciende a 198.581,40 euros para actuaciones en 44 entidades locales. 100.000 euros corresponden a la aportación de la Junta y 98.581,40 euros a la Diputación.

Las actuaciones incluyen reparaciones y sustituciones de bombas y motores, arreglos de depósitos y pozos, mejoras en los sistemas de captación y potabilización, sustitución de equipos de cloración y control de la calidad del agua, así como reparaciones de tuberías y fugas en las redes de suministro.

La Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interno, propone destinar 235.000 euros a una segunda convocatoria extraordinaria de subvenciones para las mancomunidades de la provincia, con el objetivo de ayudar a financiar los gastos derivados de la recogida de residuos sólidos urbanos en los municipios que las integran.