Diputación de Valladolid destina cerca de 18,9 millones a los ayuntamientos de la provincia durante el primer semestre - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha destinado durante el primer semestre del año 18.867.012,99 euros a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, reafirmando su compromiso con el municipalismo y con el desarrollo de los municipios vallisoletanos.

Del total de recursos movilizados, 14.627.280,17 euros corresponden a subvenciones y transferencias corrientes destinadas al funcionamiento de los servicios municipales, mientras que 4.239.732,82 euros se han destinado a inversiones para mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios públicos en el medio rural.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha señalado que la Diputación se mantiene como la administración "más cercana" a los ayuntamientos y la que garantiza que cualquier municipio, independientemente de su tamaño, pueda contar con recursos para mejorar los servicios que presta a sus vecinos y afrontar proyectos de futuro.

El Plan de Gasto Corriente, principal apoyo al funcionamiento de los municipios Entre las actuaciones más destacadas aprobadas durante el mes de julio sobresale el Plan Provincial de Gasto Corriente, que concentra aproximadamente 9.9 millones euros, convirtiéndose una vez más en la principal herramienta de la Diputación para ayudar a los ayuntamientos a sufragar los gastos derivados de la prestación de los servicios municipales.

A ello se suma el Programa de Empleo Agrario (PAE), con 2.8 millones de euros, que favorece la contratación y el mantenimiento del empleo en los municipios de la provincia.

En materia de servicios públicos también destacan las ayudas destinadas al Centro Coordinador de Bibliotecas, con 110.055 euros, así como las subvenciones para el desarrollo de actividades culturales, que superan los 65.000 euros.

Asimismo, la institución provincial mantiene su compromiso con la atención a las personas con discapacidad a través de la Red Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad, que junto con el resto de los programas de acción social suma más de 1,2 millones de euros destinados a reforzar la atención social en el medio rural.

INVERSIONES MUNICIPALES

En el capítulo de inversiones, la Diputación continúa impulsando proyectos estratégicos que contribuyen a modernizar los municipios y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Entre las actuaciones más relevantes destaca el Plan V, que durante el mes de julio concentra cerca de 2 millones de euros en distintas actuaciones de inversión en los municipios de la provincia.

Especial relevancia tienen también las inversiones destinadas al ciclo integral del agua, con 1 millón de euros entre actuaciones de abastecimiento, depuración y mejora de las infraestructuras hidráulicas, permitiendo avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de este recurso esencial.

Junto a estas actuaciones destacan los Planes Provinciales de Cooperación, con cerca de 1,1 millones de euros, así como las ayudas destinadas a la mejora de los centros de escuelas rurales, que alcanzan 120.309,96 euros, además de otras inversiones dirigidas a la conservación del patrimonio, la mejora de infraestructuras municipales y la adquisición de equipamientos para los ayuntamientos.

Más de 137,7 millones de euros desde el inicio del mandato El compromiso de la Diputación con los municipios queda reflejado también en el balance acumulado desde el inicio del actual mandato.

En este periodo, la institución provincial ha destinado 137.700.961,81 euros a las entidades locales de la provincia.

De esa cantidad, 74.023.780,30 euros corresponden a subvenciones y transferencias corrientes, mientras que 63.677.181,51 euros se han destinado a inversiones municipales.

La evolución de este esfuerzo económico pone de manifiesto el incremento sostenido de los recursos destinados al mundo local: 2026: 18.867.012,99 euros, de los que 14.627.280,17 euros correspondieron a gasto corriente y 4.239.732,82 euros a inversiones.

En 2025 fueron 42.482.792,54 euros, con 18.645.903,77 euros destinados a gasto corriente y 23.836.888,77 euros a inversiones; en 2024, fueron 40.423.394,00 euros, de los que 22.624.065,87 euros fueron para gasto corriente y 17.799.328,13 euros para inversiones, mientras que en 2023 (hasta la fecha) se han destinado 35.927.762,28 euros, con 18.126.530,49 euros en gasto corriente y 17.801.231,79 euros en inversiones.

Íscar ha destacado que "detrás de cada una de estas inversiones hay un objetivo común: ofrecer más oportunidades a los pueblos, mejorar los servicios que reciben los vecinos y seguir haciendo de la provincia de Valladolid un territorio con futuro".