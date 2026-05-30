La Diputación de Valladolid destina más de 100.000 euros en cinco años a la detección precoz del deterioro cognitivo

La Diputación de Valladolid impulsa la detección precoz del deterioro cognitivo en el medio rural - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha trabajado durante los últimos cinco años en un programa de detección y prevención del deterioro cognitivo leve en el medio rural, desarrollado en colaboración con la Unidad de Funcionamiento Cognitivo del Centro Hospitalario Benito Menni.

El programa correspondiente a 2026 ha finalizado en Cogeces del Monte y desde su puesta en marcha en 2021, esta iniciativa ha permitido acercar recursos especializados a las personas mayores de la provincia, especialmente a aquellas que comienzan a presentar limitaciones cognitivas o dificultades de memoria.

El programa, integrado en las actuaciones del Servicio de Familia e Igualdad y del Programa de Envejecimiento Activo y Saludable, tiene como objetivo prevenir la dependencia, favorecer la autonomía personal y detectar de forma precoz posibles deterioros cognitivos que requieran derivación a recursos sociosanitarios especializados.

Desde 2022 hasta la actualidad, el proyecto ha llegado a 18 municipios de la provincia y ha desarrollado actuaciones en localidades como Tudela de Duero, Peñafiel, Tordesillas, Rueda, Villallón de Campos, Villanubla o Nava del Rey, entre otras.

Durante este periodo, un total de 230 personas han participado en las charlas de sensibilización organizadas en los municipios, mientras que 269 personas mayores han formado parte de los talleres grupales de estimulación cognitiva.

El perfil mayoritario de las personas participantes en estos, un 78 por ciento, corresponde a mujeres con una edad media de 77,5 años, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se han realizado 57 valoraciones neuropsicológicas individualizadas para detectar posibles deterioros cognitivos. Los datos obtenidos reflejan que el 33,3 por ciento de los casos evaluados presentaban deterioro cognitivo leve, el 39,6 deterioro moderado y el 10,4 deterioro severo.

Las funciones cognitivas más afectadas detectadas durante estos años han sido las funciones ejecutivas, la memoria y la atención.

Entre las mejoras implantadas destacan la introducción de sesiones de sensibilización abiertas a la población, la realización de entrevistas previas de triaje para seleccionar perfiles adecuados, la ampliación de los talleres grupales de 9 a 14 sesiones y el incremento de los tratamientos neuropsicológicos individuales, que han pasado de dos sesiones iniciales a ocho en la actualidad.

Además, el programa ha incluido acciones formativas dirigidas a profesionales del Programa de Envejecimiento Activo y Saludable y Educadores de los Centros Asistenciales de la Diputación, con un curso específico de 40 horas sobre neuroenvejecimiento, estrategias preventivas y detección precoz del deterioro cognitivo.

La inversión total realizada por la Diputación de Valladolid a través de este convenio asciende a 102.000 euros entre 2021 y 2026.