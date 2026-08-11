Diputación de Valladolid duplicará los efectivos de su servicio de extinción de incendios

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil (SEIPC) de la Diputación de Valladolid duplicará sus efectivos ante la previsión de una afluencia masiva de personas en los diferentes municipios y espacios abiertos de la provincia con motivo del eclipse total solar de este miércoles, 12 de agosto.

"El dispositivo extraordinario busca blindar la provincia en una jornada en la que las condiciones climáticas propias del mes de agosto, combinadas con las aglomeraciones de observadores, elevan de forma crítica el riesgo de incendios forestales. El eclipse sitúa a Valladolid y su provincia en el mapa astronómico mundial, lo que exige un esfuerzo de prevención sin precedentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del patrimonio natural", ha detallado la Diputación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El servicio mantendrá una "monitorización constante" del territorio en coordinación directa con el Servicio de Emergencias 1-1-2. Ante la visualización de la más mínima columna de humo o cualquier situación de riesgo, se debe alertar de manera inmediata al teléfono de emergencias 112, finaliza la información.