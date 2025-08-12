La Diputación de Valladolid echa 'Una mirada al cielo' en el Foro de Turismo 2025 dedicado al astroturismo. - EUROPA PRESS

El foro, que se celebrará el 29 de octubre en el Castillo de Fuensaldaña, reunirá a expertos nacionales para analizar el potencial de la provincia ante el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid echa 'Una mirada al cielo', lema que presidirá este año el IX Foro de Turismo que celebrará el próximo 29 de octubre en el Castillo de Fuensaldaña y que dedicará de forma monográfica al astroturismo, con la presencia de algunos de los especialistas de mayor relevancia del panorama nacional en materia astronómica.

La cita reunirá a especialistas de referencia en astronomía y turismo con el objetivo de posicionar la provincia como destino privilegiado para la observación del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026.

"Hay que tener en cuenta que este fenómeno astronómico tendrá una repercusión a nivel nacional e internacional y, por supuesto, la Diputación Provincial quiere aprovechar la ocasión para potenciar la llegada de turistas que viajarán a la provincia y visitarán nuestro medio rural", ha destacado el presidente Íscar durante su intervención.

El foro contará con la presencia de Antonia Varela, presidenta de la Fundación Starlight, y Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y secretario de la Comisión Nacional del Eclipse, así como de Carlos González Aznar, experto en creación de experiencias astroturísticas y autor del Estudio sobre Turismo Astronómico en la provincia de Valladolid, encargado por la Diputación.

Durante la jornada, se abordarán aspectos clave sobre el fenómeno astronómico, casos de buenas prácticas y estrategias para potenciar el astroturismo como motor de desarrollo rural y turístico.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será el primer eclipse total solar visible en España desde hace más de un siglo, y Valladolid se encuentra dentro de la banda de totalidad, lo que la convierte en un enclave privilegiado para su observación, tal y como ha subrayado Íscar, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En la zona de Tierra de Campos la fase de totalidad alcanzará un minuto y 46 segundos, mientras que en el sur de la provincia se podrá disfrutar durante unos 40 segundos.

PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA

Además del foro, la Diputación de Valladolid, en colaboración con una decena de ayuntamientos, ha diseñado un amplio calendario de actividades que se desarrollará a lo largo de los próximos meses y hasta el mismo día del eclipse.

La propuesta incluye experiencias tan diversas como jornadas de iniciación a la astronomía en Villabáñez, con charlas y observaciones guiadas en el páramo; un programa anual en Trigueros del Valle que, desde este verano y hasta agosto de 2026, combinará conferencias, actividades familiares y citas especiales vinculadas al eclipse; y originales 'catas de estrellas' en Curiel de Duero y Piñel de Abajo, donde el enoturismo se fusionará con la observación astronómica en entornos singulares.

Otros municipios como Canillas de Esgueva, Velascálvaro, Valbuena de Duero, Encinas de Esgueva, Lomoviejo y Villanubla acogerán propuestas que van desde la instalación de planetarios portátiles y talleres prácticos, hasta rutas nocturnas y veladas astronómicas coincidiendo con fenómenos como las Perseidas.

El Centro de Interpretación de Matallana será uno de los espacios protagonistas el 12 de agosto de 2026, acogiendo actividades especiales como talleres, rutas y conciertos para vivir de forma única el momento del eclipse.

ACTIVIDADES ANTERIORES

Esta programación se suma a otras acciones impulsadas recientemente por la Diputación de Valladolid dentro de su apuesta por el astroturismo. El pasado 29 de marzo, con motivo del eclipse parcial de sol, se celebró en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana, en Villalba de los Alcores, una jornada especial que agotó sus 100 plazas en apenas dos días y ofreció a los asistentes una experiencia de observación segura guiada por expertos, así como charlas sobre el eclipse total de 2026 y el potencial turístico de los cielos de la provincia.

También se ha desarrollado un plan formativo dirigido a 30 profesionales del sector turístico, con sesiones presenciales en el Castillo de Fuensaldaña y formación online, centrado en dotar de herramientas para aprovechar el creciente interés por la astronomía y en especial por el eclipse.

Estas acciones se enmarcan en el Estudio diagnóstico del Astroturismo en la provincia de Valladolid, con el objetivo de dinamizar la economía local a través de la divulgación científica y el turismo de experiencias.

Uno de sus autores, Carlos González Aznar, ha incidido en la "enorme potencialidad" que reúnen los cielos de la provincia de Valladolid para la observación de estrellas, algo que, tal y como ha añadido, debe ser aprovechado para su difusión turística y merece el "empujón" que las distintas actividades programadas pueden suponer para atraer a turistas nacionales e internacionales. "El cielo de Valladolid es excepcional y el turismo que supone la observación de estrellas está hoy en auge", ha insistido González Aznar, quien espera poder aportar más detalles de su estudio con motivo de la feria Naturcyl que se celebrará el próximo mes de septiembre en la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso.

El experto ha subrayado también la ventaja de que Valladolid cuenta con espacios "emblemáticos" donde poder participar en este avistamiento de estrellas, en relación a los castillos de Fuensaldaña, Íscar, Curiel o la Abadía de Retuerta.