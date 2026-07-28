Diputación de Valladolid eleva a 384.830 euros la ayuda a Fundación Personas para atender al colectivo con discapacidad

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de Fundación Personas, Carlos Martín, en la firma del acuerdo de colaboración para el desarrollo de proyectos de atención a personas con discapacidad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid y Fundación Personas han renovado su convenio de colaboración por un importe de 384.830,42 euros, una cantidad superior a la del ejercicio anterior y en el que mantiene su respaldo a la red rural integrada de servicios, las rutas de transporte hacia los centros de atención y garantiza su apoyo a la 49 edición de la Marcha Asprona.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de Fundación Personas, Carlos Martín, han firmado este martes, 28 de julio, el acuerdo de colaboración para el desarrollo de proyectos de atención a personas con discapacidad en la provincia durante el año 2026.

Íscar ha destacado que "este convenio es fundamental para el funcionamiento diario de una red de servicios que constituye la joya de la corona de la política social de la Diputación", y ha subrayado que, en el marco de este acuerdo, "Fundación Personas puede seguir con el desarrollo de sus actividades que permiten a las personas con discapacidad vivir de forma más plena e integrada".

El acuerdo da continuidad a una colaboración entre ambas instituciones que se remonta a 1962, año de constitución de la Asociación Asprona Valladolid, germen de la actual Fundación Personas.

"Esta firma ayuda a mantener los servicios que ofrece la Fundación", ha aseverado Íscar sobre el convenio que se enmarca en el Documento Marco de la Red Integrada de Servicios para personas con discapacidad.

RED RURAL INTEGRADA

Entre las actuaciones financiadas figura el seguimiento y la coordinación técnica de la Red Rural Integrada de Servicios para personas con discapacidad en el ámbito rural de la provincia, así como la evaluación de necesidades y la formación del personal que atiende a los usuarios.

"La importancia de la red es mantener a esas personas en su entorno pero sobre todo que esas personas puedan acceder sin dificultad a los recursos", ha asegurado Íscar, quien también ha recordado que la red está formada de 17 servicios en lo que se incluyen Talleres Ocupacionales en los municipios de Cigales, Íscar, Medina de Rioseco, Mojados, Nava del Rey, Peñafiel, Tordesillas, Tudela de Duero y Villalón de Campos, municipio que también cuenta con un Centro de Día.

Por su parte, el presidente de Fundación Personas ha subrayado que en el marco del acuerdo con la Diputación también se podrán prestar el servicio de asistencia en transporte, que durante este año apoyará a "cinco rutas que permiten a 13 personas acceder a los servicios diarios de la Fundación".

Las rutas en funcionamientos son la de Olmedo, que beneficia a siete personas de Fuente de Olmo de Íscar, Pedrajas de San Esteban, Olmedo, Aldeamayor de San Martín y Viana de Cega; la Ruta de Obregón II y la Ruta de Pino I, ambas en Arroyo de la Encomienda, con dos y una persona beneficiaria, respectivamente; la Ruta de Tordesillas, con dos personas; y la Ruta de Viana, que atiende a una persona de Simancas.

Además, la Red dispone de tres viviendas tuteladas y cuatro servicios orientados a personas con enfermedad mental, como son los talleres prelaborales de Peñafiel, Tudela de Duero, Rueda y Medina de Rioseco.

En esta línea, Martín ha recordado el proyecto de Viana, uno de los centros recientes de Fundación Personas, que presta atención integral a personas con discapacidad intelectual y "grandes necesidades de apoyo en el entorno rural".

El convenio incluye también el apoyo a la 49 edición Marcha Asprona, la caminata inclusiva y solidaria más antigua de España, organizada desde 1978 por la Fundación para visibilizar al colectivo de la discapacidad intelectual y recaudar fondos para sus centros a través de un recorrido de 20 kilómetros que reúne cada año en Valladolid a participantes de todas las edades.

Por último, el presidente de la Diputación ha agradecido "el trabajo incansable de Fundación Personas y su compromiso con la provincia", y ha señalado que, con convenios como este, se "construye una provincia más inclusiva y equitativa".