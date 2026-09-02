La Diputación Valladolid impulsa 57 actividades, once nuevas, para este curso que llegan a más de 55.000 alumnos

Íscar, junto a representantes de las entidades que colaboran en la Guía de Actividades. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid impulsará durante el próximo curso escolar un total de 57 actividades, once de ellas nuevas, que el pasado año llegaron a cerca de 55.000 alumnos de centros ubicados en localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

De la mano de entidades del Tercer Sector y de otras instituciones, el objetivo de esta guía sigue siendo el mismo que la vio nacer, "aglutinar las diferentes propuestas que la institución provincial y numerosas entidades" ponen a disposición de las comunidades educativas.

"Queremos que los centros conozcan toda la oferta desde los primeros días de clase para facilitar que la planificación sea lo más óptima posible", ha afirmado el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, durante la presentación.

La publicación, que llegará en formato digital a los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, está organizada en 17 programas diferentes, con propuestas "en formatos tan diversos como talleres, cursos, jornadas, concursos, representaciones teatrales o escape rooms".

Conrado Íscar ha destacado que la Guía constituye una herramienta para "dinamizar las aulas, favorecer la igualdad de oportunidades y preparar a las nuevas generaciones ante los retos sociales y tecnológicos de la sociedad actual" y que cuenta con el aval de la comunidad educativa ya que, el pasado año, participaron en más de mil actividades cerca de 55.000 alumnos.

El responsable de la institución provincial ha avanzado, como novedades, la ampliación, en el marco del I Plan de Infancia y Adolescencia, del taller de acompañamiento emocional para familias, que pasa a dirigirse a progenitores con menores de 3 a 16 años.

Asimismo, se incorpora 'Pequeñas ideas, grandes cambios', una propuesta para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria destinada a fomentar la ciudadanía activa, el pensamiento crítico y la participación comunitaria.

Las nuevas tecnologías adquieren un "protagonismo especial" con dos nuevos talleres del Centro Demostrador Hogar Digital: 'Escape room tecnológico: Salva la casa inteligente' y 'Programa tu robot para cuidar un hogar inteligente'. "Ambas propuestas acercan de manera práctica la robótica, la programación y la inteligencia artificial, vinculándolas al bienestar social y al cuidado de las personas", ha añadido.

Por su parte, el VI Plan Provincial de Juventud incorpora el taller 'El algoritmo soy YO', dirigido al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato para trabajar el uso consciente, responsable y seguro de las redes sociales. La propuesta se suma a 'Frenando el discurso de odio en RRSS', que continúa formando parte de la Guía.

La programación cultural incorpora nuevas propuestas relacionadas con el patrimonio y la identidad de la provincia. Con motivo del V Centenario del nacimiento de Felipe II, el alumnado de Educación Primaria podrá participar en una visita guiada y lúdica al Palacio de Pimentel para conocer su historia y sus leyendas.

También se incorpora 'Semana Santa: cultura y tradición', una actividad destinada a acercar al alumnado a esta manifestación cultural y a profundizar en las tradiciones que forman parte de la identidad de la provincia.

A estas propuestas se suma el proyecto de Aprendizaje Servicio de Pajarillos Educa, que estrena 'Valladolid al descubierto: itinerarios educativos por el patrimonio, la historia y la naturaleza de nuestra provincia', una iniciativa que busca conectar a los escolares con su entorno y favorecer el conocimiento de sus recursos.

INCLUSIÓN

La Guía refuerza también su colaboración con las entidades del Tercer Sector y da la bienvenida a Impulsa Igualdad Castilla y León, que se incorpora con un juego de sensibilización sobre discapacidad, inclusión e igualdad de oportunidades, destinado a fomentar la empatía y la no discriminación en las aulas.

Estas nuevas propuestas conviven con programas ya consolidados, como la campaña teatral y de debate 'Yo también seré mayor', destinada a romper estereotipos, promover el buen trato a las personas mayores y favorecer las relaciones intergeneracionales.

También continúan el XXVIII Concurso Literario y el XI Concurso Fotográfico 'Camino a los 100: vivir más y mejor', que invitan al alumnado a reflexionar a través de la creatividad sobre una longevidad plena y saludable.

La programación mantiene además las iniciativas vinculadas a la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia de género, la convivencia escolar, el deporte, los hábitos de vida saludables y las habilidades para la vida, así como la prevención de conductas de riesgo, como el consumo de drogas o la siniestralidad vial, en colaboración con Aesleme.

Igualmente, continúan las actividades de Medio Ambiente junto a la Fundación Caja de Burgos, los Planes de Concienciación Medioambiental y Turismo Escolar de Valladolid Avanza, las rutas de Bibliobuses y los Premios Argaya.

La Diputación mantiene asimismo su colaboración con la Asociación de Donantes de Sangre, Red Íncola y la Asociación Padre Hoyos de Torrelobatón, así como con la Universidad de Valladolid a través de los programas InGenias y DOCEO, desarrollado en el yacimiento arqueológico de Pintia.

OPORTUNIDADES AL MEDIO RURAL

Todas las propuestas están recogidas en fichas estandarizadas que facilitan a los centros educativos la planificación de las actividades. Cada ficha incluye información sobre el tipo de actividad, objetivos, desarrollo, destinatarios, temporalización, recursos necesarios y la forma de solicitarla y ampliar la información.

Íscar ha considerado "fundamental" que la comunidad educativa participe también en la evaluación de las diferentes actuaciones, con el objetivo de "favorecer su mejora continua y fortalecer el trabajo colaborativo entre la institución, los centros educativos, las familias y las entidades participantes".

La Guía interactiva de Actividades 2026/2027 estará disponible en la página web de la Diputación de Valladolid y será remitida a los centros educativos en formato electrónico mediante un código QR.

SEMANA SANTA E INCLUSIÓN

Entre las entidades que colaboran en esta iniciativa por primera vez se encuentran la Junta de Semana Santa de Medina de Rioseco e Impulsa Igualdad. El presidente de la primera, Antonio Herrera, ha subrayado la "colaboración" que se lleva a cabo para confeccionar esta guía. "Somos entidades muy diferentes, con ámbitos de trabajo muy distintos, pero creo que compartimos algo fundamental, la voluntad de aportar nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestra experiencia, para contribuir a la formación y al bienestar de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Y creo que eso es precisamente el gran valor de esta guía", ha argumentado.

Por su parte, Francisco Sardón ha señalado la "importancia" de que valores como "la convivencia, la inclusión, la tolerancia y la diversidad" se aprendan desde la infancia, de ahí que haya celebrado formar parte de esta guía.