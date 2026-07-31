La Diputación de Valladolid insta al Gobierno a impulsar las obras de la A-11 y a reforzar la seguridad vial en la N-122

Sesión plenaria de la Diputación de Valladolid del viernes 31 de julio de 2026 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes por unanimidad la proposición del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a impulsar las obras de la Autovía del Duero (A-11) y a reforzar la seguridad vial en la N-122.

El portavoz 'popular', Guzmán Gómez, ha señalado que estas actuaciones deben situarse "por encima de cualquier diferencia partidista", ya que afectan a la vida de "miles de personas" cada día.

Por su parte, el diputado de Vox Luis Carlos Giménez ha trasladado el apoyo de su formación a la propuesta, puesto que la A-11 es una "vía vertebradora" que une el valle del Duero y la N-122 está "sobrecargada de tráfico", lo que provoca que haya "accidentes cada día".

Los diputados de TLP y PSOE, Julio Pereda y Francisco Ferreira, respectivamente, han cuestionado algunos aspectos de la proposición, pero ambos la han respaldado tras la solicitud de la formación socialista de modificar semánticamente dos de sus puntos.

APOYO A FAMILIAS NUMEROSAS

Otra propuesta aprobada ha sido la de Vox, mediante la cual se pide que se aumente "el apoyo y la protección" a las familias numerosas de la provincia, con los votos a favor de PP y Vox, y en contra de PSOE y TLP.

Luis Carlos Giménez ha alegado que las familias numerosas aportan un valor "incalculable" a la provincia y que dinamizan el consumo local, pero tienen un gasto "muy superior" al de las demás unidades familiares.

Por ello, su formación ha reclamado una serie de medidas, como una línea de ayudas específicas de la Diputación, bonificaciones en tasas de acceso a actividades o el refuerzo de programas de ayuda a la vivienda, entre otras.

El Grupo Popular ha realizado diferentes enmiendas a la propuesta, las cuales han sido aceptadas por Vox, como que no se pidan esas "líneas de apoyo específicas", dado que la Diputación ya realiza "bonificaciones y apoyos" a las familias numerosas.

Tanto Pereda como la diputada del PSOE Virginia Almanza se han posicionado en contra de la proposición, ya que consideran que es "indiscriminada", puede producir "importantes desigualdades" y no tiene en cuenta "la capacidad económica" de las familias.

PROPOSICIONES RECHAZADAS

La proposición del Grupo Socialista para crear una oficina itinerante del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión de la Diputación (Reval) ha sido rechazada, con los votos a favor de PSOE y TLP, y en contra de PP y Vox.

Ferreira ha argumentado que la "progresiva digitalización" y el cierre de oficinas en el medio rural genera problemas para las personas mayores a la hora de acometer las gestiones de REVAL, razones por las que valora esta medida como una "inversión de justicia social".

Pereda ha secundado la propuesta y ha puesto el punto de mira en la red de transporte público, la cual considera "prácticamente inexistente" en los municipios pequeños alejados de las principales carreteras, una "brecha de movilidad" que dificulta la "accesibilidad a los servicios" para sus habitantes.

Por el contrario, el diputado del PP David Esteban ha defendido que Reval atraviesa una "mejora clarísima" en el ámbito digital en los últimos años, para lo que ha citado algunos datos, como el incremento del 31,6% en la actividad electrónica en 2025.

GESTIÓN DEL COTO BAJO DE MATALLANA

En último lugar, la proposición del Grupo TLP, a través de la cual se pide a la Diputación "la defensa, fortalecimiento y potenciación" de la gestión pública de la finca Coto Bajo de Matallana, ha sido igualmente rechazada con los votos a favor de TLP y PSOE, y en contra de Vox y PP.

Julio Pereda ha transmitido que entre los puntos de la propuesta se encuentran "la elaboración y ejecución de un plan de relevo generacional y cobertura de vacantes", así como un "plan estratégico de modernización y mejora de la finca", todo ello destinado a la conservación y refuerzo del emplazamiento como "centro de interpretación de la naturaleza, espacio educativo, patrimonial y de desarrollo rural".

El diputado del PP Moisés Santana ha señalado que ya existen, "desde hace tiempo", una serie de actuaciones en Matallana, y ha pedido una votación por separado de los distintos puntos, a la cual Pereda no ha accedido.

SUBVENCIONES "CADUCADAS"

En el turno de preguntas de la sesión plenaria, el portavoz socialista Francisco Ferreira ha llevado una cuestión al presidente de la Diputación, Conrado Íscar, acerca de una campaña de comunicación para promocionar la Oficina de Empleo y Emprendimiento Rural por un importe de 52.000 euros en prensa, radio y televisión.

Según ha apuntado Ferreira, como resultado de dicha campaña se contrató con los principales medios de comunicación de la provincia para dar publicidad, entre el 6 y el 12 de julio de 2026, de una convocatoria de subvenciones, aprobadas en enero y publicadas en el BOE de la provincia el 11 de marzo, para el apoyo y el fomento del autoempleo y la contratación de personas desempleadas.

Sin embargo, tal y como han informado desde el Grupo socialista, en las bases de la convocatoria de las subvenciones, se explicita que el plazo de presentación de solicitudes finalizó a las 14.00 horas del 5 de mayo de 2026.

Ferreira ha reprochado a Íscar que ninguna autoridad de la Diputación se percatara de la situación y ha aseverado que se ha jugado "con las ilusiones de las personas", en especial de aquellas "en situación de vulnerabilidad y aquellas que quieren emprender de forma autónoma".