La Diputación de Valladolid invierte más de 459.000 euros en Castrillo-Tejeriego en los últimos cuatro años

Conrado Íscar en una visita a Castrillo Tejeriego (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

CASTRILLO-TEJERIEGO (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha realizado este lunes una visita institucional a Castrillo-Tejeriego, donde ha podido conocer de primera mano diversas actuaciones llevadas a cabo en el municipio con la financiación de fondos de la institución provincial, que asciende a 459.928 euros desde 2022.

La jornada ha comenzado con la recepción por parte del alcalde, Raúl Torres, en el ayuntamiento para dirigirse posteriormente a conocer diversas actuaciones realizadas en el municipio, financiadas a través de los diferentes planes de la Diputación.

Posteriormente, han mantenido una reunión de trabajo donde han intercambiado impresiones sobre las principales necesidades del municipio y las actuaciones que se han puesto en marcha.

En el caso concreto de Castrillo-Tejeriego, la inversión de la Diputación asciende a 459.928 euros desde el año 2022, de los cuales 144.000 euros corresponden a Planes Provinciales, 56.615 euros al Plan V y 259.313 al Plan de Depuración.

Entre las obras realizadas y por realizar la de más envergadura es la que tiene que ver con el tema de la depuración de las aguas con una inversión de 304.000 euros, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, se han llevado a cabo obras de pavimentación y acerado, ampliación y mejora del cementerio municipal, mejoras de instalaciones deportivas o el acondicionamiento de la Casa Consistorial.

Durante su visita, Íscar ha destacado que la cooperación con los municipios de menos de 20.000 habitantes es una de las razones de ser de la Diputación de Valladolid, y que los Planes Provinciales "garantizan que la prestación de servicios básicos y la realización de infraestructuras esenciales lleguen a todo el territorio", lo que "asegura la equidad y la cohesión territorial".

Asimismo, ha señalado que el nuevo Plan Bienal de Cooperación 2026-2027 movilizará una inversión "sin precedentes", con 23,4 millones de euros destinados a inversiones, lo que supone un incremento superior al 15 por ciento respecto al plan anterior.

Entre las principales novedades, ha señalado el aumento del módulo fijo para todos los municipios, que pasa de 32.175 a 42.000 euros, así como el incremento del módulo variable que pasa de los 78,50 euros hasta los 82,25 euros por habitante.

El presidente también ha destacado la continuidad del Plan V, dotado con ocho millones de euros y con libertad de gasto para los ayuntamientos, cuya cuantía ha sido reforzada en más de 4,2 millones de euros en los presupuestos de 2026. Además, como novedad, los municipios que presenten iniciativas por importe inferior a 40.000 euros no necesitarán proyecto técnico.