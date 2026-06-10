Diputación de Valladolid lleva el teatro a cerca de un millar de alumnos y personas mayores de cuatro municipios

Un momento de la representación teatral. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid llevará este verano el teatro a cuatro municipios de la provincia: La Cistérniga (9 de junio), Villanueva de Duero (10 de junio), Tordesillas (16 de junio) y Valoria la Buena (17 de junio), en una campaña en la que participarán 13 centros educativos, con una previsión de 665 menores de Educación Primaria y 150 personas mayores de los grupos de Envejecimiento Activo y Saludable de la Diputación.

En este contexto, el presidente de la institución provincial ha visitado esta mañana Villanueva de Duero, junto al alcalde del municipio, Saúl Ortega, para acompañar a los alumnos de los centros educativos CEIP César Bedoya (La Seca), CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Rueda), CEIP San Antonio (Villanueva de Duero) y CEIP Miguel Delibes (Nava del Rey) en la representación teatral 'aVuelos', de la compañía Pez Luna Teatro.

La actividad se enmarca en esta campaña de sensibilización 'Yo también seré mayor', que el Programa de Envejecimiento Activo y Saludable del Servicio de Familia e Igualdad de la Diputación de Valladolid impulsa cada año en torno al 15 de junio, Día Internacional de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato hacia las Personas de Edad, efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, recoge la Diputación a través de un comunicado.

Conrado Íscar se ha dirigido al público asistente para asegurar que "el abuso y el maltrato hacia las personas de edad tiene muchas caras, no sólo es la violencia física, también es la invisibilidad, esa indiferencia es, en sí misma, una forma de maltrato" y que en la provincia no están "dispuestos a permitirlo" por eso, ha continuado, desde los centros educativos, familias y cada uno de los municipios tienen la oportunidad "de romper esa inercia".

"Es un compromiso simple y sencillo: únicamente se basa en tratar a nuestros mayores con la dignidad que exigiremos para nosotros mismos", para añadir que desde la Diputación creen "firmemente que una sociedad mejor se construye uniendo generaciones".

'AVUELOS'

'AVuelos' es una propuesta escénica en la que una actriz y un actor transitan de ser niños a encarnar a sus abuelos, explorando el profundo vínculo intergeneracional y acercando a los más pequeños a realidades como la pérdida, el alzheimer y la despedida desde la ternura y el juego. La obra, acompañada de música en directo, invita a valorar la figura de los mayores como fuente de identidad, estabilidad y amor.

Tras la representación se ha abierto un debate con el alumnado, para profundizar en los mensajes de buen trato hacia las personas mayores.

Los centros participantes han recibido previamente una guía didáctica con actividades preparatorias, y las personas mayores asistentes han contado con materiales adaptados para trabajar los mismos contenidos.

"Se lo mucho que queréis a vuestros abuelos y abuelas. Pensad en lo mucho que ellos os quieren, en la sabiduría que os trasmiten, y en el profundo amor que os dan cada día. Cuidadles y respetadles. Ellos y ellas, nuestros mayores, son la voz de la experiencia y el conocimiento", ha enfatizado Conrado Íscar al dirigirse a los alumnos.