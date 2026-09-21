La Diputación de Valladolid pondrá en marcha del 1 de octubre al 1 de diciembre la quinta campaña de bonos de comercio

Presentación de la quinta edición de la campaña de bonos de comercio 'Disfruta Provincia de Valladolid' - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid pondrá en marcha entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre la quinta campaña de bonos de comercio 'Disfruta Provincia de Valladolid' a la que destinará 150.000 euros para poder acceder a bonos de descuento para hacer compras en establecimientos de comercio, servicios y turismo de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Cada usuario mayor de edad podrá solicitar un máximo de cuatro bonos de 5 euros al mes a través de la página web de la campaña --disfrutavalladolid.es-- a razón de cuatro en octubre, cuatro en noviembre y cuatro en diciembre y, como en anteriores ediciones, la tabla de descuentos es de un bono de cinco euros por compras iguales o superiores a 15 euros; dos bonos de cinco euros --10 en total-- para compras iguales o superiores a 30 euros y cuatro bonos de cinco --20 euros-- para compras iguales o superiores a 70 euros.

Tanto el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, como el presidente de Fecosva, Jesús Herreras, han destacado el éxito de la campaña 'Disfruta Provincia de Valladolid' a la que se han adherido en esta ocasión 300 establecimientos y que, según han asegurado, agota siempre el crédito asignado con el ánimo, además, de que tenga continuidad en el tiempo, como ha pedido Herreras.

El presidente de Fecosva ha incidido en el ahorro que supone para el consumidor poder acceder a los bonos descuento, máxime en un momento en el que el aumento de la inflación "es considerable". "Es una gran ayuda para familias y consumidores", ha insistido Jesús Herreras que ha reivindicado los bonos descuento como "una herramienta sencilla" para incentivar las compras y como "una oportunidad" para que los consumidores conozcan los establecimientos y los servicios que se prestan en los pueblos.

"Muchas veces tenemos muy cerca comercios, servicios, establecimientos turísticos y propuestas que todavía no conocemos y una campaña como esta puede ser precisamente ese primer acercamiento", ha defendido el presidente de Fecosva que ha hecho especial hincapié en la importancia de poder fidelizar al cliente que se acerque por primera vez a un comercio a través de los bonos.

En el mismo sentido se ha pronunciado Conrado Íscar que ha animado a los consumidores a adherirse a una iniciativa que, además de generar consumo durante unas semanas, favorece el conocimiento de los negocios y comercios de los pueblos y puede ayudar a crear nuevas relaciones entre comerciantes y consumidores y a generar más empleo.

"Queremos conseguir algo muy sencillo, que se aumente el consumo y que la actividad económica se quede en nuestros pueblos, en nuestros municipios, y llegue directamente a quienes cada día levantan la persiana", ha concluido.