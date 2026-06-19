La Diputación de Valladolid premia a niños y colegios de la provincia en el XXV Concurso Literario 'El Cuento Ilustrado' - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha entregado este viernes los premios de su XXV Concurso Literario 'El Cuento Ilustrado', convocado por el Servicio de Bibliobuses, en los que se ha premiado a niños y colegios de Educación Infantil y Primaria de la provincia.

El evento, que ha tenido lugar en el Palacio Pimentel de Valladolid, ha sido dirigido por el presidente de la Institución provincial, Conrado Íscar, acompañado por la diputada de Educación y Cultura y presidenta del jurado del concurso, Yolanda Burgoa.

Íscar ha agradecido, en declaraciones recogidas por Europa Press, el trabajo de los profesores, centros y padres, así como el del Servicio de Bibliobuses por acercar "la cultura y la lectura", y mantener "con vida" los municipios de la provincia.

En el inicio del acto se han otorgado los premios correspondientes al segundo ciclo de Infantil, comprendido entre los tres y los seis años, con el primer puesto para el aula de Infantil de Cogeces de Íscar, perteneciente al CRA Arroyo, por su obra gráfica titulada 'El libro que se perdió'. Este centro ha recibido un lote de libros, material didáctico o audiovisual, valorado en 350 euros.

El segundo premio en esta categoría ha sido para el aula de Infantil de Ciguñuela, perteneciente al CRA El Páramo, por su obra gráfica titulada 'Ya llega el Bibliobús', mientras que el tercero ha sido para aula de Infantil de Villabrágima, perteneciente al CRA Villas del Sequillo, por su obra gráfica 'Cumplebús rural'.

Por otra parte, el máximo premio del primer ciclo de Educación Primaria ha sido para el alumno del CRA El Páramo de Ciguñuela Hugo Cruz, quien ha obtenido un lote de libros y material valorado en 180 euros por su obra 'El autobús mágico'.

Asimismo, la estudiante de cuarto curso del CRA El Páramo de Villanubla Eylo Muñoz ha recibido el primer premio del segundo ciclo, mientras que Fran de los Ríos, de quinto curso del colegio de La Pedraja de Portillo, ha sido reconocido con el primer puesto correspondiente al tercer ciclo de Educación Primaria. Estos tres centros educativos también han sido premiados con material de lectura y audiovisual tasado en 400 euros cada uno.

Además, se han entregado segundos premios por cada ciclo de Primaria, valorados en 120 euros cada uno, además de terceros y cuartos, valorados todos ellos en 90 euros, los cuales se han repartido entre alumnos de los colegios de Ciguñuela, Cogeces de Íscar, La Pedraja de Portillo, Traspinedo y Villanubla.

Para finalizar el acto, el presidente de la Diputación ha apuntado que en esta XXV edición del Concurso Literario se han presentado 317 trabajos de doce colegios de la provincia, y ha valorado el servicio que ofrecen los Bibliobuses, que conmemoran su 40 aniversario este año y que en el pasado 2025 realizaron un total de 13.472 préstamos de libros en Valladolid, de los cuales el 60 por ciento corresponden a público infantil y el 40 por ciento restante a adultos.