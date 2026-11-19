Los diputados provinciales Yolanda Burgoa y David de la Viudad conversan con el autor del libro 'Las Iglesias de Mayorga', José Antonio Carrillo Franco, y el corrector Jesús Urrea. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid presentará el libro 'Las Iglesias de Mayorga', una publicación que permite profundizar en la historia y el patrimonio de esta localidad a través del estudio de los 18 templos que llegó a albergar durante la Edad Media.

En el acto han participado la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, el alcalde de Mayorga y diputado provincial, David de la Viuda, el autor de la obra, José Antonio Carrillo Franco, y el corrector, Jesús Urrea.

La publicación forma parte de la colección 'Fuentes Documentales' de la Diputación de Valladolid y tiene su origen en un trabajo de mayor extensión del que el Consejo Editorial seleccionó esta parte para su publicación.

El estudio pone de manifiesto la singular importancia histórica de Mayorga, que llegó a ser la localidad con mayor número de parroquias de Tierra de Campos.

Sus 18 iglesias reflejan la vitalidad religiosa que alcanzó desde el siglo XII y la relevancia social y política que adquirió tras su repoblación por el rey Fernando II de León.

Según destaca el autor, "ninguna otra localidad de la comarca, entre ellas Villalón de Campos, Sahagún, Villalpando o Valderas, llegó a reunir un número semejante de templos". La obra aporta además documentación "inédita" y profundiza en un ámbito que, hasta ahora, no había recibido un estudio específico con este nivel de detalle.

Para reconstruir la evolución de las iglesias, el autor parte de las referencias recogidas en el denominado Becerro de Presentaciones, un códice de la Catedral de León que refleja la situación de la diócesis leonesa a mediados del siglo XIII, y las contrasta con otros documentos históricos de los siglos XVI, XVII, XIX y posteriores.

De este modo, el libro ofrece un recorrido por la trayectoria de los templos, sus cambios y su evolución hasta llegar a la actualidad.

El análisis aborda su contexto histórico, sus características arquitectónicas y artísticas y su ubicación dentro del entramado urbano, contribuyendo a documentar y dar a conocer una parte destacada del patrimonio histórico y religioso de Mayorga.