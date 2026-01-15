Diputación de Valladolid "viste su patrimonio" en el corazón de Madrid con un desfile de Rosana Largo

Una de las creaciones de Rosana Largo. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid presentará este domingo, 18 de enero, en la Plaza del Callao de Madrid un desfile con trece creaciones exclusivas de la diseñadora vallisoletana Rosana Largo concebidas como una "forma innovadora" de contar el territorio.

'La provincia de Valladolid viste su patrimonio' desplegará, desde las 12.00 a las 14.00 horas, una alfombra roja en el ágora madrileña en un acto que contará con la presencia de autoridades invitadas y que estará abierto al público general, por lo que este emblemático espacio urbano se convertirá "en una experiencia emocional".

Al desfile se sumará la visualización de la campaña 'La Provincia de Valladolid viste su patrimonio' en las pantallas digitales de Callao y Gran Vía. Una acción de "alto impacto" que permanecerá activa hasta el sábado 24 de enero y que refuerza "la proyección y el posicionamiento del territorio en un lugar estratégico de máxima visibilidad".

Los 13 vestidos-cuadro, que desfilarán en pasarela urbana con trece modelos, han sido creados por Rosana Largo. "Concebidas como piezas únicas, reinterpretan hitos y patrimonio cultural de Valladolid", detalla la institución provincial a través de un comunicado.

La colección recorre la huella histórica de Felipe II, el XX Festival de Teatro Clásico de Olmedo, ocho conjuntos históricos, las cinco Denominaciones de Origen del vino, el enoturismo, la Semana Santa, con representación de localidades vinculadas a esta tradición, y un diseño inspirado en el astroturismo, uno de los ámbitos emergentes que refuerza la diversificación de la oferta turística, de cara al próximo eclipse solar de 2026.

En un enclave "emblemático y de máxima visibilidad" como la Plaza del Callao, la Diputación de Valladolid "lidera" una campaña que habla "de la cultura como experiencia y el patrimonio como relato para generar un impacto emocional a las personas que quieran descubrir nuevas maneras de disfrutar del turismo, del viaje y de las experiencias".

Las piezas han sido encargadas por la Diputación de Valladolid a la diseñadora y artista Rosana Largo, nacida en Valladolid, con numerosos reconocimientos internacionales en Europa, Asia y EEUU. Vinculada a Urueña (Villa del Libro) desde sus inicios y directora y creadora del único Museo de los Cuentos y la Ciencia, premio medalla de oro a la innovación y creatividad España Creativa 2025. Su trabajo une hiperrealismo, narrativa, ciencia y puesta en escena, aportando una mirada contemporánea e internacional a la difusión cultural con el lema: 'la cultura como motor de la España rural'.

La acción tendrá continuidad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, que se celebra en Ifema Madrid del 21 al 25 de enero de 2026, donde el expositor de la Junta acogerá un desfile similar el día 22 de enero como parte de la estrategia de proyección exterior, con la presencia continua los días posteriores de los modelos portando las obras de arte por la Feria.