Diputación de Zamora destina 63.000 euros a conservar y mantener caminos ruarales de ayuntamientos no mancomunados

La Diputación de Zamora destina 63.000 euros a la conservación y mantenimiento de caminos rurales para ayuntamientos no mancomunados, la minoría en la provincia. El Boletín Oficial de la Provincia recoge hoy la publicación de las bases de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para estos ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2025.

Serán objeto de esta subvención los costes derivados de la contratación de trabajadores para la conducción y el manejo de maquinaria de obras públicas propiedad del municipio no mancomunado; los costes de los materiales utilizados en la reparación de los caminos, siempre que sean zahorra, aglomerado, emulsión bituminosa y gravilla y no excedan de un límite de gasto de 300 euros (IVA incluido); el combustible consumido por la maquinaria propiedad del municipio no mancomunado que se utilice en la conservación y mantenimiento de los caminos, con un límite de gasto de 200 euros, (IVA incluido); y los gastos de contratación del servicio de conservación y mantenimiento de los caminos rurales que se ajusten al concepto de contrato de servicios de la Ley de Contratos del Sector Público, detallan fuentes de la institución provincial.

No se subvencionarán los pagos hechos al trabajador en concepto de horas extraordinarias, gratificaciones o incentivos que no estén contemplados en el convenio colectivo aplicable al contrato. Tampoco los gastos de inversión, como es el caso del coste de los contratos de obras relativos a los caminos rurales, ni el coste del combustible consumido por la maquinaria utilizada por el adjudicatario de un contrato de servicio de mantenimiento de caminos, sólo la consumida por la maquinaria propiedad de un municipio no mancomunado.

Esta convocatoria de ayudas tiene carácter de concurso público en régimen de concurrencia competitiva y el plazo de presentación de solicitudes para concurrir a la misma es de 15 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación, concluyen desde la Diputación de Zamora.