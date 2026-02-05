La Diputación de Zamora destina 662.000 euros en ayudas para inversiones en seguridad de explotaciones agropecuarias

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, junto a los representantes de las OPAs - EUROPA PRESS

ZAMORA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha anunciado la convocatoria de unas ayudas por valor de 662.000 euros se destinarán a inversiones en seguridad de las explotaciones agropecuarias.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, ha anunciado esta iniciativa en la sala de prensa de La Encarnación tras reunirse con los responsables de las organizaciones agrarias en la provincia, que también han estado presentes en la comparecencia.

En ese marco, Faúndez ha explicado que ha mantenido una reunión de trabajo con los citados interlocutores para conocer sus sugerencias y para perfilar unas ayudas cuyas bases deberían aparecer en el Boletín Oficial de la Provincia en un plazo máximo de dos meses.

"Las sacamos hace un par de años, no con mucho éxito, y esta vez las vamos a sacar desde febrero", ha apuntado al tiempo que ha demandado el apoyo de las OPAs en la difusión de esta iniciativa.

Además, Faúndez ha aclarado que las ayudas servirán para financiar inversiones de hasta 20.000 euros con un 50 por ciento de la financiación. Es decir, si un agricultor o ganadero gasta 20.000 euros, la Diputación aportará 10.000: "Es algo abierto a todas las instalaciones agropecuarias".

En general, se financiará "todo lo que pueda repercutir en la mejora de las condiciones de trabajo", ha profundizado Faúndez, que ha remarcado que las ayudas tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y que el crédito, ampliable si fuese necesario, estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2028.

Como representante de las OPAs, el responsable de COAG, Lorenzo Rivera, ha destacado la importancia de estas ayudas para un sector que "tiene una gran siniestralidad". "Todo lo que se haga está bien", ha constatado el dirigente de la organización agraria.