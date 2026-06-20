La Diputación de Zamora inaugura en Mombuey una línea de envasado de miel financiada con 70.000 euros - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora, junto a la Unión Profesional de Apicultores de Zamora (Apis Durii), ha inaugurado este sábado en Mombuey una nueva línea de envasado y etiquetado de miel, una actuación financiada con 70.000 euros por la institución provincial que supone un "importante impulso para la modernización y competitividad del sector apícola zamorano".

En el acto han estado presentes el vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y diputado provincial por la comarca de Sanabria-La Carballeda, Ramiro Silva Monterrubio, y el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez, según ha señalado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

La nueva instalación permitirá a los apicultores profesionales de la provincia disponer de una infraestructura común para el envasado y comercialización de su producción, con la que se aportará "valor añadido" a la miel zamorana y se mejorará su posicionamiento en el mercado.

La línea instalada cuenta con capacidad para envasar, cerrar y etiquetar hasta 800 kilos de miel por hora, lo que permitirá agilizar "notablemente" un proceso que hasta ahora requería "una importante dedicación de tiempo y mano de obra" por parte de los productores.

La inversión realizada ha contado con el apoyo de la Diputación de Zamora a través de un convenio de colaboración con Apis Durii para la adquisición del equipamiento necesario, y a esta actuación se suma además una partida adicional de 30.000 euros realizada por la propia asociación, destinada a la adaptación y adecuación de las instalaciones que albergan la nueva infraestructura.

Durante el acto, Ramiro Silva ha destacado la relevancia de esta actuación para la comarca de Sanabria-La Carballeda y para el conjunto de la provincia, ya que la apicultura es una actividad "con gran implantación" en el territorio y, por ello, merece contar con infraestructuras modernas que permitan "mejorar su rentabilidad y facilitar el trabajo diario de los profesionales".

El vicepresidente segundo ha recordado al respecto que la comarca de Sanabria-La Carballeda concentra aproximadamente el 50 por ciento de las colmenas de toda la provincia, lo que convierte a este territorio en uno de los principales referentes del sector apícola zamorano.

Por su parte, Emilio Fernández ha resaltado que la nueva línea de envasado y etiquetado contribuirá a fortalecer la cadena de valor agroalimentaria provincial y a generar nuevas oportunidades económicas vinculadas a la transformación de productos de calidad.

La infraestructura favorecerá además la cooperación entre los apicultores profesionales, mediante la optimización de recursos y la reducción de costes individuales, al tiempo que permitirá mejorar "la trazabilidad, homogeneidad y calidad del producto final", ha dicho.

La apicultura constituye uno de los sectores agroganaderos con mayor arraigo en la provincia de Zamora, donde existen alrededor de 600 apicultores que gestionan cerca de 43.000 colmenas, unas cifras facilitadas por la Diputación que muestran "la importancia económica, social y medioambiental" de esta actividad para el medio rural zamorano.