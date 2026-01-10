Diputación de Zamora y Junta destinan 300.000 euros a la reparación de centros de infantil y primaria de la zona rural

ZAMORA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora y la Junta destinan 300.000 euros para la reparación de centros escolares de Educación Infantil y Primaria para el ejercicio 2025-2026 en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades de la provincia que publicó el viernes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

A esta convocatoria de ayudas se dedican un total de 300.000 euros, de los cuales la Diputación de Zamora destina 120.000 euros del presupuesto de 2025 que se suman a los 180.000 que, a tal fin, reserva la Consejería de Educación con cargo a los presupuestos de de la Junta de Castilla y León.

Los beneficiarios de esta línea de subvenciones son los ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes que sean titulares de centros escolares de Educación Infantil y Primaria, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las ayudas cubren los gastos de reparación, conservación y mejora de los colegios del medio rural que se lleven a cabo desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria hasta el 30 de agosto de 2026.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOP (viernes 9 de enero de 2026).

Las entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes a través del Registro Telemático de la Diputación de Zamora, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado para ello en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la institución provincial http://diputaciondezamora.sedelectronica.es.

El texto completo del extracto de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones a través del siguiente enlace https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/867923 .