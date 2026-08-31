La Diputación de Zamora lanza el Plan Municipal de Obras 2028 con ocho millones de inversión

El diputado de Obras, Manuel Martín, y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, durante la rueda de prensa de presentación del Plan Municipal de Obras 2028. - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha lanzado el Plan Municipal de Obras 2028 con ocho millones de euros de inversión para los 247 municipios de la provincia que tienen menos de 20.000 vecinos, lo que supone todos salvo la capital zamorana.

El presidente de la institución, Javier Faúndez, ha presentado este lunes la convocatoria que se publicará el miércoles 2 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia y que tendrá plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de que el procedimiento quede resuelto este mismo año.

Faúndez ha indicado que los ayuntamientos tendrán que especificar obra, importe y ubicación prevista a través de una memoria que deberá ir refrendada por un técnico.

Lo habitual en estos casos es solicitar una obra básica de abastecimiento, alumbrado, eficiencia energética, habilitación de puntos de captación de agua o arreglo de la calles, casos que se financian al cien por cien desde la Diputación, aunque también caben otras alternativas como las intervenciones en las casas consistoriales o la creación de espacios deportivos que llevarían aparejada una aportación por parte de la institución local correspondiente.

Aunque es una convocatoria por concurrencia competitiva, el sistema de valoración contempla una cantidad inicial de 13.000 euros por Ayuntamiento, a la que se añaden 5.000 euros por cada anejo, además de una cantidad calculada en función del número de habitantes y modulada mediante coeficientes correctores que favorecen a los municipios de menor población.

Al respecto, Faúndez ha subrayado que la previsión es que las cantidades se asemejen a las del Plan de 2027 y ha recordado que los trabajos beneficiados por la nueva convocatoria se tendrán que contratar con carácter previo al 30 de junio de 2027.

Será entonces cuando la Diputación haga el anticipo del dinero, ha detallado, para incidir en que la idea de contar con este margen es "desahogar" a los ayuntamientos y a las propias empresas que se encargan de ejecutar las obras.

"Hay un problema de relevo generacional en las empresas que se dedican a este sector. Por eso, intentamos que las convocatorias tengan un recorrido amplio, para poder hacerlo todo con solvencia", ha zanjado Faúndez.