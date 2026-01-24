La Diputación de Zamora mantiene el dispositivo de vialidad invernal por nieve, aunque la situación es "mejor que ayer"

La Diputación Provincial de Zamora mantiene activado el dispositivo de Vialidad Invernal ante el episodio de nieve y bajas temperaturas - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora mantiene activado el dispositivo de Vialidad Invernal ante el episodio de nieve y bajas temperaturas, si bien la situación en la red provincial de carreteras es "mejor" que la registrada en la jornada de ayer.

Durante la noche se han producido nevadas débiles en la comarca de Sanabria, especialmente en la Alta Sanabria, donde las carreteras presentan pequeñas capas de nieve y hielo, lo que obliga a mantener las labores de limpieza y el extendido de sal.

Dentro de la buena situación general, los tramos con mayores dificultades se localizan en las carreteras de la Alta Sanabria de acceso a Lubián y Hermisende, donde los equipos continúan trabajando para garantizar la seguridad vial, han detallado fuentes de la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se han realizado trabajos específicos para despejar los accesos al Centro del Lobo Ibérico en Robledo de Sanabria, con el fin de asegurar la circulación en la zona.

En la comarca de Aliste, la jornada ha comenzado sin presencia de nieve, aunque con hielo en algunos tramos, por lo que se están llevando a cabo actuaciones preventivas mediante el extendido de sal.

Por otro lado, una máquina quitanieves se ha desplazado hoy al Valle de Vidriales para trabajar en la zona ante las bajas temperaturas y la posible formación de hielo.

MEDIOS DESPLEGADOS

La Diputación mantiene un total de 21 personas que trabajan de forma coordinada en el operativo y cinco máquinas quitanieves en Sanabria, dos máquinas quitanieves en Aliste, una máquina quitanieves desplazada al Valle de Vidriales y motoniveladoras preparadas en Zamora, Aliste y Benavente.

La Diputación de Zamora realiza un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y mantiene activado el dispositivo de Vialidad Invernal y recomeinda extremar la precaución en la conducción, especialmente a primera hora del día, por la posible presencia de placas de hielo.