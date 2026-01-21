Diputación de Zamora ya dispone de los terrenos para el parque de bomberos de Sanabria, que deberá estar antes de 5 años

ZAMORA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora dispone ya de los terrenos necesarios para la construcción del nuevo Parque de Bomberos de la localidad de Sanabria, que será el sexto de la provincia, tras hacerse efectiva por parte del Ayuntamiento de Requejo de Sanabria la cesión de propiedad gratuita de una parcela de 5.658 metros cuadrados.

En este terreno se ubicará también el Parque de Maquinaria de la Institución Provincial en la comarca de Sanabria.

La cesión del terreno se ha efectuado con carácter gratuito y con la condición de que en el plazo máximo de cinco años se construyan las instalaciones, ya que de no ser así la parcela, una finca rústuca en el paraje 'Cabecichas' de Requejo, revertirá de manera automática al Ayuntamiento.

En la actualidad, los servicios técnicos de la Diputación están redactando el proyecto que definirá tanto el Parque de Bomberos como el Parque de Maquinaria, una actuación que se considera "estratégica para reforzar la atención a emergencias y mejorar la capacidad operativa de los servicios provinciales en el noroeste de la provincia".

De hecho, en el presupuesto de este año, la Diputación ha consignado una partida de 1,1 millones de euros para la construcción de este nuevo parque.

"El objetivo es que los bomberos dispongan de los mejores medios materiales posibles para intervenir con rapidez y eficacia, garantizando la seguridad de los profesionales y una respuesta adecuada a los vecinos de Sanabria y su entorno", según ha afirmado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez.

El nuevo Parque de Sanabria será el sexto parque de bomberos profesionales del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y se sumará a los ya existentes de Zamora Norte, con base en Rionegro del Puente; Zamora Sur, con base en Bermillo de Sayago; Tierras de Aliste, con base en San Vitero; y Zamora Centro, ubicado en el Parque de Maquinaria de la Institución Provincial en la capital zamorana.