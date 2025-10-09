El director general de Fundación Repsol señala al gas de la Península Ibérica como alternativa de Europa al ruso

El presidente de la Cámara de Portugal en España y director general y vicepresidente de la Fundación Repsol, Antonio Calçada, junto a la consejera de Industria, Comercio y Emple de Castilla y León, Leticia García. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Portugal en España y director general y vicepresidente de la Fundación Repsol, Antonio Calçada, ha apuntado la posibilidad de hacer llegar el gas desde Portugal y España al resto de Europa como alternativa a la dependencia del gas ruso que se ha demostrado.

Calçada se ha expresado así en el marco de la clausura del acto de 'Apertura del curso económico de Castilla y León 2025', que se ha desarrollado en la Cámara de Comercio de Valladolid.

En este marco, y en referencia a los problemas energéticos de Europa y el apagón ocurrido el 28 de abril, Antonio Calçada, ha señalado que de lo ocurrido, aunque haya preocupación ante la posibilidad de que se repita, cree que de la experiencia se habrán sacado conclusiones y se ha aprendido sobre todo de cara al futuro, fundamentalmente en lo que se refiere a infraestructuras, regulación y coordinación.

Pero Calçada ha advertido sobre la dependencia de Europa en algunas cuestiones como las materias primas y la energía, algo que ha recordado que se recoge en el informe Dragi, por ejemplo.

Frente a ello, considera que España y Portugal cuentan con la posibilidad de establecer una alternativa a lo que ha sido "la extraordinaria dependencia" del gas ruso para Europa, al contar con plantas de licuefacción y la posibilidad de que, de forma conjunta entre ambos países, ese gas pueda llegar al centro de Europa.

Calçada cree que Europa se ha manejado durante muchísimos años "entre grandes titulares y grandes intenciones políticas", pero cree que hay que pasar a la ejecución cuando ahora se ha "descubierto" que hay un informe Draghi y un informe Letta para llegar a la conclusión de que Europa tiene una debilidad en la dependencia de materias primas, en energía, en los costes productivos y laborales y que está perdiendo competitividad con Estados Unidos y con Asia, especialmente con China.

"Menos mal que ha llegado el informe después de tantos años", ha asegurado el presidente de la Cámara de Portugal en España, quien considera que ahora Europa "tiene que optar por crecer o declinar" y, ha asegurado que, si fuera un partido de tenis, "esto es salvar una bola de partido" porque se ha perdido "mucho terreno" y las empresas se han ido alejando y se ido perdiendo competitividad.

OPORTUNIDADES DE FUTURO

Sin embargo, ha afirmado que los países de Europa son "los grandes abanderados" de la transición energética, son los que ponen todas las leyes y todas las restricciones, cuando es responsable del 8 por ciento de las emisiones globrales a nivel mundial.

"Yo creo que tiene que haber una crítica que sea la crítica pero que mire la oportunidad. Y que la oportunidad mire la posibilidad de que hagamos juntos algo pero a corto plazo, no siempre estar a 50 años vista", ha agregado.

Antonio Calçada ha expresado su confianza en España y Portugal y en la economía de la Península Ibérica cree que la oportunidad que tienen en el presente y de cara al futuro de ser "una gran plataforma" con África y con las dos américas".

"Al final, el océano que nos separa, que es el Atlántico, podría ser un puente, que es el Atlántico hacia África y hacia las américas, y también nuestra conexión por el Mediterráneo", ha explicado el director general de la Fundación Repsol, quien ha señalado que, si se ve la Península y se suma todo lo que tiene en población, energía, infraestructuras o costa, se pueden observar que son muchas las cosas que "unen".

Así, aunque considera que hay que resolver algunos problemas, cree que hay "grandísimas oportunidades" en el campo de la energía, las infraestructuras, o los puertos y el tráfico marítimo para que la Península sea una "plataforma".