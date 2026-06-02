Director General de Policía advierte de que el avance tecnológico "abre oportunidades pero también nuevos riesgos"

Un momento de la inauguración del congreso. - MINISTERIO INTERIOR

ÁVILA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha considerado el 'cibercrimen' como un "asunto clave" en un mundo "cada vez más interconectado, donde cada avance tecnológico abre oportunidades, pero también nuevos riesgos".

Así lo ha avanzado durante su intervención en la VI edición del Congreso de Seguridad Digital y Cibertinteligencia 'C1b3rWall', que ha comenzado hoy en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila.

Esta edición en la que se han inscrito más de 20.500 participantes, cuenta con cerca de 300 ponentes procedentes de países como Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Perú y Polonia. Todos ellos participarán en las charlas y talleres que se realizarán a lo largo de las tres jornadas, detallan desde el Ministerio del Interior a través de un comunicado.

Durante su intervención, el director general ha destacado que esta edición pone el acento en la "coordinación operativa, el intercambio de inteligencia, la difusión de buenas prácticas, la mejora de las herramientas de investigación, el refuerzo de la formación y la cooperación policial internacional".

"Esta sexta edición de 'C1b3rwall' se celebra bajo un lema de máxima actualidad: "Cibercrimen 3.0", un asunto clave en un mundo cada vez más interconectado, donde cada avance tecnológico abre oportunidades, pero también nuevos riesgos", ha abundado Pardo Piqueras.

El director general de la Policía también ha dado a conocer que este año 'C1b3rwall' dispondrá de simuladores de realidad virtual ofrecidos por distintas empresas.

Además, la Unidad Central de Ciberdelincuencia organizará talleres 'escape room' del tipo 'Captura la bandera', habrá seminarios de primeros auxilios y RCP y Mupol ofrecerá formación práctica en conducción evasiva. Todo esto se completará con exhibiciones del GEO, Guías Caninos, Caballería y la Unidad de Drones, una exposición de vehículos policiales y talleres de la Unidad de Documentación sobre la aplicación MiDNI y la elaboración de DNI de fantasía.

Los participantes proceden mayoritariamente del sector de las tecnologías de la información y la comunicación pública y privada, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel mundial, de las Fuerzas Armadas nacionales e internacionales y de la universidad, así como estudiantes de grado y de formación profesional.

El congreso se celebrará la Escuela Nacional de Policía, en la ciudad de Ávila, hasta el 4 de junio. Hoy se ha inaugurado el congreso y continuará, como todos los años, con las conferencias programadas tanto por la mañana como por la tarde. El jueves será la clausurará el evento.

RIESGO EMPRESARIAL

El cibercrimen se ha convertido en uno de los principales riesgos para las empresas españolas y europeas, tanto por la frecuencia de los ataques como por su impacto económico, operativo, legal y reputacional. Los sectores más afectados incluyen pymes, industria, retail y servicios, en un contexto en el que Europa concentra alrededor de una quinta parte de ransomware y otros ataques de extorsión.

A nivel europeo, alrededor del 71 por ciento de las organizaciones industriales han sufrido incidentes de ciberseguridad, muchos de ellos con interrupciones reales de sistemas y producción.

En el entorno empresarial destacan el ransomware, el fraude por desvío de pagos, el phishing, los ataques de denegación de servicio y las fugas de datos. Por ello, los ciberataques generan costes directos en formas de rescates, fraudes y recuperación técnica, que pueden alcanzar decenas de miles de euros por incidentes en pymes y grandes compañías, detalla la informaicón.

En España se estima que un 60 por ciento de las pymes afectadas no sobrevive más de seis meses tras un ciberataque, mientras que en las grandes compañías el daño reputacional deteriora la imagen de marca empresarial, haciendo perder la confianza del cliente y cuota de mercado. Como respuesta, queda únicamente que las empresas refuercen su ciberresilencia mediante auditorías, formación, mejoras en la monitorización y mayores inversiones en ciberseguridad, especialmente en entornos industriales, finaliza el comunicado.