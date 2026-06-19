El director de la Policía clausura el Grado en Estudios Policiales en la Escuela de Ávila

Clausura el Grado en Estudios Policiales en la Escuela de Ávila superado por 375 oficiales. - MINISTERIO DEL INTERIOR

ÁVILA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha presidido esta mañana el acto de clausura del Grado en Estudios Policiales del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, en la capital abulense, con la participación de los 375 oficiales que han superado el mismo.

El evento, al que también han asistido el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, la comisaria principal Gemma Barroso, entre otras autoridades, se ha celebrado en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila.

Durante su intervención, Pardo Piqueras ha dado a conocer que el grado que hoy se clausura ha acumulado desde que se pusiera en marcha en el curso 2022/23 un total de 1.600 oficiales de Policía matriculados, lo que lo consolida como "el principal instrumento académico del Centro Universitario de Formación y la vía que impulsa la promoción interna". "Son personas que han apostado por su formación, por su futuro, por crecer profesionalmente y por prepararse para ofrecer un mejor servicio público. Y es la prueba de que la Policía Nacional es un cuerpo que evoluciona, que se actualiza y que entiende que la excelencia se construye día a día, con constancia, con disciplina y -como solemos decir- "con pico y pala", ha añadido el director general de la Policía.

Este tercer curso lo ha superado un total de 375 oficiales, de quienes Pardo Piqueras ha destacado que son personas que "piensan que es mejor una cabeza bien formada que una cabeza muy llena, porque trabajan para que en la cabeza haya entendimiento y conciencia y no sólo memoria".

DISPOSITIVO DURANTE LA VISITA DEL PAPA

El director general de la Policía ha aprovechado para definir como "excepcional" el trabajo realizado por la Policía Nacional durante la visita a España de Su Santidad el Papa León XIV entre el 6 y el 12 de junio, que estuvo compuesto por más de 15.000 efectivos, más de mil vehículos terrestres y 16 de aeronaves.

"De estos más de 15.000 agentes, 2.600 eran alumnos de la Escuela Nacional de Policía. Se ha hecho un trabajo extraordinario, un trabajo en equipo que ha consolidado una vez más la posición de España en el ámbito internacional, demostrando nuestra capacidad para organizar y ejecutar dispositivos de la máxima relevancia". "Esto es lo que la Policía Nacional protege: una seguridad que cuida a las personas, una convivencia que construimos entre todos y un progreso que es posible cuando avanzamos, juntos, más centrados en lo que nos une que en lo que nos separa", ha concluido Pardo Piqueras.

Con esta nueva promoción de graduados, ya son tres los cursos universitarios que se han completado en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. Fue el 24 de octubre de 2022 cuando su Majestad el Rey Felipe VI inauguró la puesta en marcha de este centro. Aquel día se convertía, además, en la primera vez que Su Majestad visitaba la sede de la Escuela Nacional de la Policía como Jefe del Estado.

En esta ocasión, la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Salamanca, María Rosario Arévalo, ha sido la encargada de impartir la última lección a la nueva promoción de graduados.